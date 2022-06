Beto Cuevas defendió a Cami de sus “haters”: “Ella no es lo que la gente dice”

Beto Cuevas decidió defender a Cami Gallardo de los cibernautas que la atacan cuestionando su personalidad cada vez que aparece en “The Voice Chile”, donde es coach al igual que el exvocalista de La Ley. En una sincera conversación, el cantante habló en radio FM Dos sobre su rol en el programa de talentos y dio su opinión sobre la lluvia de críticas que le llegan constantemente a la intérprete de “Querida Rosa”.

En la entrevista realizada por la locutora y actriz Lorena Capetillo, Cuevas destacó la importancia que tiene Cami en la escena chilena e internacional.. Por lo mismo añadió que “a todas las personas que critican, que sigan criticando. Pero la Cami no es lo que la gente dice en redes sociales y es mucho más que eso. A veces nos duele mucho, porque nosotros los artistas somos personas sensibles . Entonces, yo he aprendido. Pero… creo que no hay que pescar demasiado. Además, que uno siempre tiene la tendencia a contestarle a las opiniones malas, y no a la gran mayoría que son cosas buenas y el amor que nos da la gente”, reflexionó el actual coach de “The Voice Chile”.

“Yo le deseo lo mejor a la Cami. Creo que me he sorprendido por el talento que hay en Chile, ahora acá en el programa y la Cami no es la excepción. Además, a la Cami le encanta cantar en español, le encanta el folclore. Ella apoya mucho a la música chilena y eso es un gran aporte. Por favor, vean eso. Ella es una linda persona”, dijo muy emocionado Beto Cuevas.

“ Así que le mando un beso y un saludo muy grande. Ahora puedo decir que la Cami es mi amiga”, concluyó el conocido cantante nacional.

