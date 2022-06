Esta ha sido el sacrificio más duro que tuvo que hacer el protagonista de ‘Peaky Blinders’

Para muchos, la serie ‘Peaky Blinders’ ha sido una de las producciones más impactantes de lo que va en este 2022 en Netflix, pues el drama, la acción y la adrenalina han formado parte de esta trama que sigue siendo un éxito tras el estreno de su sexta temporada.

Y es que quien ha seguido de cerca esta historia se ha podido dar cuenta de cómo cada uno de sus personajes resultan cada vez más creíbles, debido a su entrega e histrionismo, ese con el que sorprenden y hacen remover las fibras de las emociones, pues a través de cada escena se puede percibir las ganas de demostrar su talento y qué tan involucrados están con sus roles.

Es así como Tommy Shelby, interpretado por el actor Cillian Murphy sea uno de los que más capte la atención de todos, pues éste más allá de su frialdad, es capaz de hacer sentir miedo, frustración, así como el deseo de mejorar su entorno, así esto signifique acabar con sus adversarios, pero lo que pocos saben es que tras el imparable éxito de su papel existen varios sacrificios por los que ha tenido que pasar para convencer a su fiel público.

Sacrificio más duro que tuvo que hacer el protagonista de ‘Peaky Blinders’

A través de ‘Peaky Blinders’ los fans de Murphy se han podido dar cuenta que este muy sexy actor es además muy talentoso, pero también muy serio y reservado, tanto que hay aún desconoce qué es lo que él suele hacer una vez que termina un proyecto como éste. Por eso, recientemente dejó a más de uno atónito cuando habló abiertamente sobre lo más rudo que tuvo que hacer para interpretar al temido Tommy.

Y es que esta destacada estrella se convirtió al veganismo hace más de 15 años, pero una vez que revisó el guión se percató que tenía varias escenas en las que Tommy no solo se encargaba de comer abundantes platillos de carne, sino que además debía devorarlos y demostrar que realmente era un amante de este tipo de comidas. Para él esto fue “Muy agotador”, pues tras siempre haber cuidado su imagen y estilo de vida, no tuvo remedio que dejarse llevar por lo que apuntaron los realizadores y romper con sus principios. Con esto no solo demostró su entrega, sino también su compromiso por ofrecer un personaje creíble, pero sobre todo repleto de carácter.

Además, reiteró que pasó largas jornadas de grabación en las que no veía el final del día, pues cuando la noche llegaba era cuando debía seguir la acción. Sin embargo, comentó que se preparó meses antes para aguantar esta rutina por lo que incluyó en su día a día ejercicios de resistencia y que le permitieran definir más su cuerpo y sobre todo tener una alimentación adecuada, pero sin carne.