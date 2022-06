La razón por la que el actor de Bo Cruz no quería actuar con Adam Sandler

Garra es la nueva película que trajo de vuelta a Adam Sandler a las pantallas y se ha convertida en una de las más comentadas del momento.

Aunque estamos acostumbrados a verlo en cintas de comedia en esta oportunidad protagoniza una trama más dramática y con miras de superación personal.

Además, de Sandler otro de los que se ha llevado grandes elogios ha sido Juancho Hernangómez, quien interpretó a Bo Cruz.

Para sorpresa de muchos, el jugador de baloncesto profesional no tenía intenciones de ser actor y habría rechazado el papel en más de una oportunidad.

Las razones del actor de Bo Cruz para no aparecer en Garra

El guapo español reveló en entrevista a la revista Variety que dentro de sus prioridades siempre ha estado el baloncesto por lo que la actuación era una faceta que nunca había contemplado.

Es por ello que ante la posibilidad de participar en la cinta con Adam Sandler no le robaba el sueño.

“Es curioso. Nunca quise actuar, no era mi sueño. Sigue sin ser mi sueño”, reveló.

El deportista confesó que la propuesta de aparecer frente a las pantallas le llegó en más de una oportunidad pero siempre la rechazaba.

“Mi agente me llamó antes del Covid para intentar que hiciera una prueba para la película, pero yo estaba centrado en el basquetbol en ese momento. Le dije que no durante cinco meses”, indicó.

Sin embargo, al igual que a muchos la pandemia por el virus le cambió sus planes de vida y al sentirse aburrido en casa, decidió aceptar la propuesta y aventurarse en el mundo del espectáculo.

“Entonces llega el Covid, se acaba el basquetbol y no tengo nada más que hacer. Estaba en la cuarentena en casa de mi hermano y me aburría mucho. Fue mi hermana la que me empujó a hacer la audición. Eso es lo único bueno que trajo el Covid”, recordó.

Tras iniciar con el rodaje de la cinta y su preparación llegó a conocer a Adam a quien calificó como una persona divertida, de hecho ambos, crearon una muy buena relación laboral.

Por suerte, ‘Garra’ le dejó un buen sabor de boca al basquetbolista quien asegura que de volver a ser llamado por Sandler y Jeremiah Zagar (director) para una película no lo dudaría.

“Por ahora, estoy centrado en el basquetbol, pero nunca se sabe. Nunca voy a decir que no haría algo. Nunca esperé hace dos años estar hablando de estar en una película. Si Adam y Jeremiah me llaman, lo haría seguro”, finalizó