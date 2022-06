“Me hacía sentir que era nada”: Britney Spears confiesa por qué no invitó a su familia a la boda

Después de 6 años de relación, Britney Spears y Sam Asghari celebraron su boda rodeada de seres queridos. Los grandes ausentes fueron los familiares de la intérprete de Toxic, quienes no fueron invitados por sus diferencias.

Para nadie es un secreto que ella no se lleva bien con su padre, James Spears, ni tampoco con sus hermanos y madre. Los considera a todos cómplices de la tutela legal que padeció por más de una década, en la que no tuvo voz ni voto para nada.

View this post on Instagram

De hecho, la artista se encuentra trabajando en un libro de memorias donde revelará todos los maltratos y abuso psicológico que padeció por orden de su progenitor, quien tenía la potestad de la ley para tomar todas sus decisiones y por eso, tuvo que aplazar este importante capítulo en su vida.

View this post on Instagram

Ahora, siendo una mujer libre e independiente, la cantante pasó por el altar y a través de su perfil de Instagram asomó las razones por las que no quiso rodearse de ellos en su gran día.

“Durante los 13 años que estuve bajo la tutela paterna me hicieron un test antidrogas tres veces a la semana. Y eso que a mí no me gusta el alcohol. Pero eso sí, mientras tanto, tenía que escuchar que mi padre se iba a beber todos los días y que mi hermano se comía su ensalada de langosta con un whisky con Coca-Cola cada noche en Las Vegas después de mi show. ¡Y a veces antes! ¡Él nunca me dejó probar ni siquiera un sorbo!”

— Recordó Britney en su cuenta.