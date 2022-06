“No me pueden hacer eso”: la emoción de Gianfranco Marcone tras recibir sorpresivo saludo en Tu Día

Gianfranco Marcone terminó visiblemente emocionado luego de recibir un sorpresivo saludo este viernes en el matinal de Canal 13 Tu Día, en el marco del próximo Día del Padre.

Tras finalizar el reporte del tiempo en el programa, Ángeles Araya y Mirna Schindler le anunciaron que le tenían una sorpresa al meteorólogo.

Luego de esto, presentaron un video en donde aparecían los hijos de Marcone, en compañía de sus perros.

“Feliz día papá, te quiero mucho, eres el mejor papá del mundo, estoy muy orgulloso”, señalaron.

“Pucha que son desgraciados”, señaló emocionado el meteorólogo.

“No me pueden hacer eso, no me pueden hacer eso. Y más encima los cuatro ahí”, expresó.

Ante esto, las animadoras le preguntaron por su emoción. “Son lo más grande que tengo. Es la razón de vivir, de levantarme todos los días temprano. Son ellos, nada más”, agregó.

“Los amo, están en el colegio ahora, y como les digo, son mi razón de estar acá, de estar de pie. Uno nunca sabe, pero ellos son los que me dan el impulso diario”, manifestó.

Finalmente, Marcone agradeció al programa por el especial saludo de sus hijos. “Muchas gracias chiquillos”, concluyó.

Revisa la emoción de Gianfranco Marcone