“No sabes el alivio que sentí”: Felipe Bianchi recuerda emotivo encuentro con Cecilia Bolocco

El comentarista deportivo Felipe Bianchi recordó el emotivo y sanador encuentro que tuvo con la exMiss Universo, Cecilia Bolocco, a quien abrazó en el aeropuerto de Santiago y le pidió perdón por todos los malos ratos que le hizo pasar cuando él trabajaba en el irreverente programa de política CQC, en MEGA.

Fue durante el séptimo capítulo de “Podemos Hablar”, que será emitido esta noche en Chilevisión, cuando el expanelista del extinto espacio que conducía junto a Pablo Mackenna y Nicolás Larraín, confesó que una vez tuvo la posibilidad de disculparse con la madre de Máximo Bolocco, quien era compañero de curso con su hijo, lo cual permitió que tuvieran un especial encuentro para limar asperezas.

“Estando en CQC le dimos muy duro a Cecilia Bolocco (…) le daba mucho, especialmente yo. Siempre la subíamos al columpio” comentó ante la mirada de los demás invitados al espacio conducido por Jean Philippe Cretton.

“Fue pasando el tiempo, uno va creciendo, madurando y pensé que este ha sido uno de los casos donde he sido excesivo e injusto. La vida es circular… y me hijo era compañero de Máximo Menen… como si fuera poco, eran amigos, y vino el viaje de estudios y ellos decidieron compartir pieza juntos, muy amigos po”, explicó.

Fue en ese momento que Bianchi estando en el aeropuerto decide reivindicarse.

“Partí al aeropuerto y veo a Cecilia. Había que ir a dejar los niños, y la veo… y me acerqué… sabiendo que fui mala clase… y le dije… hace mucho rato que quería ofrecerte disculpas, me arrepiento mucho, me extralimité, etc… y yo tenía la secreta esperanza que Cecilia dijera que no se acordaba”, contó ante la expectativa de los presentes, que querían saber qué le respondió Bolocco.

“No sabes el alivio que sentí”

Felipe explicó que ella, después de contarle todo lo mal que lo pasó y sufrió con las constantes burlas hacia su persona, aceptó sus disculpas.