“Parte de mi inocencia se quedó ahí”: Ex novia de Piqué se pronuncia en medio de la separación del jugador con Shakira

El mundo del espectáculo ha estado convulsionado en las últimas semanas y la ruptura de Shakira y Gerard Piqué le ha echado más leña al fuego, acaparando los titulares de los medios internacionales.

Luego de viralizarse la infidelidad del jugador y que la colombiana oficializara su separación, se han mantenido alejados de las entrevistas, pero cada uno de sus pasos ha sido analizado.

En medio del escándalo ha quedado atrapada Núria Tomás, ex novia del jugador del Barcelona FC, quien lanzó un documental sobre su vida y realizó un comentario que fue relacionado con Piqué.

¿Qué dijo Núria Tomás?

En medio de la promoción de las promociones del material reveló que contaría algunas de las situaciones de su historia que la han hecho convertirse en la mujer que es hoy en día, en especial, una que le sucedió a sus 21 años y que cambió su vida.

“Me pasó algo que cambió totalmente mi vida. Siempre digo que parte de mi inocencia se quedó ahí. Empecé a ser otra. Apareció un amigo, hasta ese momento habíamos sido amigos, y nos convertimos en pareja”, finalizó.

De inmediato, sus seguidores relacionaron sus palabras con Gerard pues su historia de amor se llevó a cabo hace cerca de 13 años cuando ella tenía 21.

En medio de la ola de especulaciones que surgieron y el ataque que sufrió en redes sociales decidió romper el silencio y explicar su situación.

“Está muy bien eso de callar pero (…) esta vez no lo he llevado igual de bien. Ha sido un acoso y derribo total a mi teléfono.”, comenzó diciendo.

Asimismo, dejó claro que si habían llegado a su cuenta buscando información por su comentario mejor dejaran de seguirla.

“Sólo deciros que si habéis llegado a esta cuenta porque os han vendido que he hecho una serie en la que hablo de una relación que tuve hace 12 años, no la compréis, porque os vais a decepcionar”, expresó.

Núria recalcó que el azulgrana es mencionado en apenas dos minutos del primer capítulo porque se refiere a las parejas que la afectaron mucho desde su juventud, no solo Piqué, y que no tiene interés en desconocer que formó parte de su vida y lo puede nombrar cuando quiera y como quiera, pero aclaró: “Si buscáis cotilleo, no lo hay”.

La mujer subrayó que no era su intención que su programa se diera en medio de la separación de su ex.

“Ha coincidido con la noticia de mi expareja, que ni yo sabía. (…) Como dice mi padre, no se puede evitar lo que digan, pero sí se puede evitar es que sea verdad”, aclaró.

A pesar de ello, muchos aseguran que aprovechó el escándalo para sacar su documental.