Pedro Pascal debutará en CNN con docuserie sobre La Patagonia: “Estoy emocionado de poner mi voz en el proyecto”

El actor Pedro Pascal fue seleccionado por CNN para ser el narrador de su próximo programa televisivo, el docuserie original “Patagonia: Life on the Edge of the World” donde mostrarán registros sobre Chile y Argentina.

El espacio, que se estrenará el 10 de julio en Estados Unidos y formará parte del bloque de “CNN Sunday”, contará con seis capítulos y es el primer intento de la cadena estadounidense de abordar la natural como tema en un formato docuserie.

“Tengo grandes recuerdos de viajes a la Patagonia y explorar alguno de los hermosos lugares representados en la serie”, señaló a The Hollywood Reporter.

El protagonista de “The Mandalorian” confesó que “estoy emocionado de poner mi voz en el proyecto y compartir esta parte especial del mundo con el público norteamericano”.

La producción se demoró un año en registrar los paisajes y la vida silvestre de la zona, también incluye un trabajo científico y podremos ver la rutina de las comunidades locales.