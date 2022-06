¿Qué le pasó? Thalía mostró serias lesiones en sus piernas

La cantante mexicana Thalía sorprendió a su público al mostrar una foto con unas lesiones en sus piernas.

A sus 50 años, la artista no deja de sorprender con su espontaneidad y sin ocultar nada se fotografió ante el espejo, levantando sus bellas piernas para mostrar lo que parecen unos golpes, reseñó Infobae.

No precisó cómo fue que se hizo esas lesiones musculares, pero podríamos especular que se trató de algunas escenas a caballo, o quizás en moto o en un vehículo rústico.

Tampoco se sabe para qué serán usadas las imágenes finales de esas extenuantes jornadas de filmación, ya que se anuncian nuevos proyectos, entre ellos nuevos éxitos musicales y también una película.

La foto

Sus casi 20 millones de seguidores de Instagram le enviaron “likes” y comentarios de aliento para la estrella de inolvidables telenovelas como María Mercedes (1992), Marimar (1994), María la del barrio (1995) y Rosalinda (1999).

Ella escribió al pie de un breve video: “3er día de filmación y mis piernas 4 terreno amortiguando las tempestades de las locaciones. Yo no paro, toda una trouper 4 ever! Let’s go, keep filming! [¡Vamos, sigue filmando!] Lol”.

Sufre de Lyme

Como se sabe, Thalía ha vivido los últimos 12 años con la enfermedad de Lyme, una afección bacteriana que es provocada por varios tipos de garrapatas. Las personas afectadas presentan salpullidos, debilidad, fatiga, dolor de articulaciones entre otros síntomas.

“Ahora me siento fantástica gracias a los tratamientos que he seguido, un cambio de vida saludable, alimentación sana, ejercicio y una mente positiva”, ha dicho sobre su caso que ha servido para sensibilizar sobre este tipo de riesgos que se corren ya que muchas personas pueden estar expuestas al vivir en zonas rurales, o cuando se pasan temporadas en estancias de campo.

“Me enfermé muchísimo, casi pierdo la vida, perdí el cabello, masa muscular, perdí las ganas de salir adelante. Muchos fueron los antibióticos que usé por dos años, y el cariño de mi familia y de los míos me sacó adelante”, agregó en su video de TikTok.

El medio agregó que su hermana Laura Zapata ha soltado que pese a su optimismo, Thalía no se ha sentido bien del todo. “A veces se siente mal, me dice: ‘Hermanita, no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero me obligo’. Ella es bien disciplinada, tiene su gimnasio en casa y me dice: ‘Me voy a obligar, porque no me puedo mover, me duelen las coyunturas, pero me voy a obligar’. Entonces se obliga, casi casi arrastrándose llega a su gimnasio [...] Es una enfermedad que no tiene cura, mi mamá murió con Lyme, tomaba 27 o 30 pastillas. (Thalía) Está llevando su enfermedad, ojalá que encuentren la cura contra el Lyme”, citó el portal.

