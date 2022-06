“¡Qué mala la entrevista!”, critican duramente despacho de periodista de “Contigo en la mañana”

“¡Dijo que no quería hablar!”, se podía leer en uno de los muchos comentarios que surgieron en Twitter, cuando la periodista Daniela Muñoz, de Contigo en la mañana (CHV), entrevistaba a una mujer del sector de la Victoria, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Esto ocurría mientras la Policía de Investigaciones realizaba un gran operativo en el lugar para desbaratar bandas ligadas al narcotráfico, el cual terminó con más de 23 personas detenidas.

La notera fue enviada para realizar su trabajo in situ y por lo mismo se acercó a conversar con unas vecinas que se encontraban en el área. Al llegar con sus nuevas entrevistadas, recibió una negativa de una mujer que desde el principio le dijo que quería dar declaraciones por temor a las represalias de los delincuentes que viven en el sector.

A pesar de sus deseos de no hablar en cámara, la reportera de Chilevision insistió, aunque le aseguró que protegerían su identidad: “Voy a pedir que no muestren su rostro, pero para conocer bien la percepción que tienen los vecinos, yo sé que tú me dijiste que no querías hablar pero quería saber si este gran operativo te da tranquilidad. Queremos escuchar tu testimonio”, dijo la periodista comenzando de igual forma una incómoda conversación.

“Yo igual estoy conviviendo con riesgo, igual me da miedo salir a la calle. No vivo bien con mi familia, estar todos los días escuchando balazos. Los niños no pueden jugar tampoco”, expresó la vecina que se hizo llamar Victoria. Acto seguido, Muñoz le hizo más preguntas sobre la delincuencia en el sector, pero incluyó algunas que guardaban relación con su vida personal, preguntándole su nombre y otros datos.

Los espectadores advirtieron rápidamente lo que estaba sucediendo, porque rápidamente la criticaron duramente en redes sociales por exponer a una persona, a pesar de haber dicho que protegería su identidad.

Que mala entrevista la del periodista, no voy a mostrar tu rostro, como te llamas?, a q hora sales?, donde trabajas?, se sabe su nombre, la hora q transita, que trabaja en un jardín y su nombre,q manera de exponerla y q innecesario, en el barrio deben conocerse todos #ContigoCHV — Leonor (@Leonor76914886) June 16, 2022

JJaja vamos a ocultar tu identidad le dice la periodista … 3 doritos después le pregunta el nombre 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ #ContigoCHV — 🍂𝚂𝚒𝚖𝚙𝚕𝚎𝚖𝚎𝚗𝚝𝚎 𝚆𝚒𝚕..🍂🍃🍂 (@wilyxtower) June 16, 2022

#ContigoCHV



Nos dijo que no queria hablar y le piden hasta el nombre...?????.... espero que no sea el real.... !!!!! Diantres que irresponsabilidad....!!!! — 虎 Marte5 (@marte5h) June 16, 2022