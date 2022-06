Carmen Gloria Arroyo confesó que fue tratada de “flaite” mientras trabajaba en Chilevisión: “Tuve que salir a defender el programa”

Carmen Gloria Arroyo estuvo como una de las invitadas en un nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, donde contó detalles sobre su estadía en Chilevisión cuando condujo el programa “La Jueza” y su mala experiencia con sus compañeras de canal.

Todo comenzó cuando el periodista del espacio, Jean Philippe Cretton, le preguntó sobre si algunas vez, dado su exitosa carrera, había sentido que algunas mujeres la “miraban raro”.

La abogada asintió y recordó las críticas que recibió de parte de sus excolegas de la señal televisiva: “Yo no integraba el grupo… Y para que seamos bien honestos, durante mucho tiempo mi programa fue calificado de flaite y yo por conducirlo era de la misma especie. Y yo creo que muchos aún lo siguen pensando, aunque hoy día tienen conciencia social”, lanzó.

A pesar de esta situación, la profesional sigo enfocándose en su labor como abogada: “Principalmente era esa la razón y las cosas que se opinaban de mi, poco y nada me importaba porque yo no aspiraba a tener una categoría social estando ahí, si no que aspiraba a hacer bien mi pega”.

“Tuve que salir a defender el programa muchas veces y no me arrepiento en lo más mínimo”, añadió y que también hubo burlas por los disfraces de las personas que asistían a “La Jueza”.