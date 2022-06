Naya Fácil es citada a declarar por desnudarse en iglesia de Caldera: “Voy a dejar la patá”

La influencer Naya Fácil contó en su cuenta de Instagram que fue citada a declarar por la Municipalidad de Copiapó, debido al desnudo que realizó en una iglesia de Caldera, cuando se bajó lo pantalones y mostró los pechos en el altar y lo grabó en un video que se viralizó en redes sociales el año 2019.

“¿Se acuerdan del video de la Iglesia? La alcaldesa, no sé si me demandó o qué hueá, pero me llegó este papel Caldera, de Copiapó parece que voy a tener que ir a la fiscalía”, comentó a sus seguidores.

Sin embargo, le bajó el perfil a la denuncia, asegurando que es una “antisistema” y solo quieren sacar multas “para el bolsillo de ellos”.

“Seguro voy a ir a la fiscalía, estos políticos no se cansan de sacar multas para el bolsillo de ellos jajaja o estoy ni ahí con ir ni nada, que le quede claro, están acostumbrados a sacarle las lucas a la gente, yo no soy del sistema, soy antisistema”.

La joven de 24 años, conocida por su erótico pasado y las aventuras que cuenta en su red social, contó de qué se trata la denuncia y criticó que la justicia se dedique a estos asuntos.

“Me da tanta rabia que tengan tiempo para esto”, señaló y leyó parte de la carta que recibió.

“Ultrajando con tal acción dicho objeto sagrado para los fieles del culto católico, divulgando tal ultraje por redes sociales. Eso dice, tal cual”, comentó, sobre la audiencia que tendrá el próximo 28 de septiembre, donde estaría presente un obispo y aseguró que dejará “la patá”.

“Me voy preciosa con show”

Naya, quien años atrás dijo que se desnudó “para mostrar el cuerpo que Jesús me dio”, señaló en esta oportunidad que si se va “preciosa, me voy preciosa con show. No sé qué va a pasar, mañana voy a llamar a un abogado”, comentó.

Finalmente, pidió disculpas, pero a los creyentes que se hubiesen sentido ofendidos por el polémico video, porque a los curas les mandó a decir que “no estoy ni ahí con ustedes”.

“Señores curas, si los pase a llevar, no estoy ni ahí con ustedes, a los únicos a los que le voy a pedir disculpas es a la gente creyente. Si se sintieron pasados a llevar por mi actitud ese día, quizás no fue el lugar apropiado o la manera, pero ya está”, señaló Naya.