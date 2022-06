Raquel Argandoña contó detalles de su despido de Canal 13: “No pude pagar la cuenta al quiosco”

Raquel Argandoña continúa dando que hablar con sus dichos como panelista en “Zona de Estrellas”, y esta vez sobre su primer despido de su excasa televisiva Canal 13.

La comunicadora contó que esta situación fue repentina, que ni siquiera tuvo tiempo de despedirse de sus compañeros de canal ni de cerrar algunas cuentas.

“A mí cuando me echaron (de Canal 13) no alcancé a pagar mi cuenta ni me dejaban pagar mi ropa”, contó la “Quintrala” recordando una deuda de dinero que tenía en el quiosco de la señal.

“Yo llamo a la Michelle Adam y le dije: ‘Michelle, por favor, anda al quiosco y paga mi cuenta’. Eran 10 lucas que yo se las transferí a su cuenta, pero no pude pagar la cuenta al quiosco y no me dejaban sacar la ropa”, expuso.

Luego de un tiempo, Raquel volvió a Canal 13 y su último trabajo fue como panelista en el matinal “Bienvenidos”: “Después entré en gloria y majestad de nuevo, como animadora, no me dejaron nunca animar pero no importa”.