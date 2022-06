Christell Rodríguez anuncia matrimonio con su novio Roberto Parra: “Dije que sí”

La querida cantante Christell Rodríguez anunció en su cuenta de Instagram que contraerá matrimonio con su novio Roberto Parra y, de esta manera, “comienza una nueva aventura junto al hombre que amo”, escribió ante la expectación de sus seguidores que celebraron su decisión de llegar al altar.

“Dije que sí”, publicó con mayúsculas, junto al emoticón de una argolla, un corazón y una carita de felicidad, sobre la respuesta que le dio a su enamorado, a quien presentó el 2021, después de dos años de pololeo.

“Este año Dios me ha sorprendido tanto! Estoy viviendo cosas que alguna vez soñé❤️”, relató emocionada, junto a una bella foto con su pareja, quien la tiene románticamente abrazada y la besa en la cabeza con ternura.

“Comienza una nueva aventura junto al hombre que amo🥰 Dios me ha bendecido con su compañía estos años y estoy expectante a lo que vendrá ❤️ Te amo!”, publicó la cantante respecto a la decisión que tomaron con el joven, con quien lleva varios años de relación. Además, aseguró que “Se vieneee🔥”.

“Maravillosa noticia”

La pareja se llenó de buenos deseos, de sus compañeros cantantes y seguidores.

carosotooficial Que maravillosa noticia!!!! Lo mejor del mundo mi bella♥️♥️

luisjaraoficial Felicidades. ❤️❤️❤️❤️❤️

ignacio_jose23 Te adoro amiga ❤️❤️ muchas felicidades a ti ya te lo he dicho todo y enserió te deseo lo mejor a ti y @robertto_itis se merecen lo mejor ambos 🙌🙌❤️

camilapaz.fs Hola christell. Te sigo hace un tiempo pero nunca te he comentado. Quiero decirte que te felicito por tu compromiso y me pareces una persona muy sencilla y linda por dentro y por fuera. Y tambien te felicito por no perder la cordura con tanto hater en las redes. Que nadie nunca apague tu luz.❤️

lilithbook Que emocioooooon !! ❤️❤️Dios con ustedes, en todo tiempo 🙌Bellas imágenes, maravillosos ustedes 🙌🏻♾

storecoloors Maravilloso! Felicidades te mereces lo mejor eres una mujer increíble que proyecta solo cosas lindas así que lo mejor para tu vida siempre ❤️