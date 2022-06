Junior Playboy arremete contra Nano Calderón publicando particular mensaje por el Día del Padre

A través de su cuenta de Instagram el ex participante de programas televisivos, Junior Playboy, compartió un singular video donde aparece el hijo de Raquel Argandoña junto a Hernán Calderón Salinas. La imagen se muestra junto a un mensaje por el Día del Padre, recordando la polémica de 2020, cuando el joven apuñaló a su progenitor pasando un periodo en la prisión Santiago 1.

“Feliz día a todos los daddy del mundo, un homenaje a aquellos que sembraron nuestro ser. Gracias totales, hay que decirlo papito sé fuerte, sé único, tu hijo….? Lavaora”, detalló en el registro generando diversas reacciones de quienes siguen la cuenta de Junior Playboy.

Hace pocos días, el exchico reality y Nano Calderón protagonizaron una discusión por redes sociales. En esa oportunidad, el hijo de Raquel Argandoña señaló que no tenía “donde caerse muerto”, a lo que Junior contesto enviándole una seguidilla de mensajes algo disgustado.

¿De dónde viene la mala onda?

Hace un par de semanas, el deslenguado Junior Playboy soltó la cadena para disparar sin filtro contra Hernán Nano Calderón a quien trató de la peor manera, en un video de 14 minutos que compartió en su cuenta de Instagram, reviviendo una pelea que viene de hace meses.

El descargo, fue en respuesta a los últimos comentarios que entregó el hijo de Raquel Argandoña, quien también repasó al exchico reality, señalando que “vive de ser un payaso, ese es su papel… en TV, en Insta, en la vida...Al final del día sabe que no tiene dónde caerse muerto y me imagino que eso le frustra”, sentenció.

Ante estas nuevas interpelaciones, Junior no se quedó callado y le contestó con todo al hermano de Kel, sin piedad alguna: “Nano Calderón no eras nada, tú eres un insecto. Tu padre es el que pone ese plato de almuerzo en tu mesa, el que paga tus gastos, y el que te hace la tarea también, dicen por ahí. Veo un chico impotente, me tinca que tu tienes problemas sexuales, evidentemente. Por eso esa rabia conmigo, que soy el macho alfa de Chile, de esa manera lo entiendo”.