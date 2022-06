Marcela Vacarezza criticó campaña del Rechazo en redes sociales: “A veces el mejor callar”

Marcela Vacarezza vuelve a ser noticia tras comentarios en sus redes sociales, y esta ocasión criticó a las personas de su mismo sector político tras compartir un video del Rechazo.

A través de su cuenta de Twitter, la profesional hizo un llamado a los adherentes de esta opción: “No hagan campaña por favor. A veces es mejor callar”.

En el video se puede ver a tres mujeres cantando al ritmo de “Será que no me amas” del cantante Luis Miguel, pero modificando parte de la letra.

“No sé qué está pasando, que todo está al revés, no votaré Apruebo como ayer. Stingo está mal genio, ¿será que tiene miedo que la tercera vía va a aprender”, comienza el registro.

Posteriormente, se escucha un: “No culpes a la UDI, no culpes a los medios, no culpes a amarillos, el borrador es malo”, el registro adjunto con la palabra “Not apruebo”.

Recordemos que Marcela siempre se ha mostrado abierta a mostrar su postura frente al plebiscito del próximo 4 de septiembre, ya que en varias ocasiones ha mostrado que es más cercana a la derecha y que está en contra de la nueva Constitución.

Cabe destacar que este sector político hizo noticia hace solamente unos días tras darse a conocer que en uno de sus videos de campaña aparecía una actriz con falso testimonio, ya que su participación era remunerada.