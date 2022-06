“No pude salvarnos”, la historia detrás de la nueva canción triste de TikTok

Una de las canciones más virales en TikTok actualmente es “Atlantis”, de Seafret, que se ha hecho popular con una tendencia.

A continuación te contamos la historia qué hay detrás.

La historia detrás de la canción

El tema en cuestión se llama “Atlantis” y fue lanzado en 2016, perteneciente al álbum “Tell Me It’s Real”.

A pesar de que ya tiene algunos años, ha sido gracias a TikTok que ha revivido.

La letra dice:

“Ella dijo: En mi corazón y en mi cabeza

Dime por qué esto tiene que terminar

Oh, no

Oh, no

No puedo salvarnos, mi Atlántida, nos caemos

Construimos esta ciudad en un terreno inestable

No puedo salvarnos, mi Atlántida, oh, no

La construimos para derribarla”.

Por medio de TikTok, la tendencia que se ha impuesto consiste en compartir un fragmento de la canción, compartiendo una historia de un amor que no pudo ser.

Historial de reproducciones en TikTok

Tal vez te ha pasado que en algún momento estás viendo un video y de repente lo pierdes, sin saber cómo poder hacer para recuperarlo.

Con esta nueva función, se podrán ver todos los videos que alguna vez se hayan reproducido desde tu cuenta.

Así el historial de reproducciones estará disponible y así será más sencillo encontrar todos los videos que se han visto alguna vez.

Cabe resaltar que, hasta el momento, TikTok se encuentra probando esta función de historial de reproducciones.

De acuerdo a información revelada en Twitter, dicho historial sólo podría verse dentro de los siete días posteriores, y aunque es un tiempo un poco corto, sí es suficiente para poder encontrar algunos clips que tal vez se hayan perdido.

¿Desde cuándo estará disponible?

Hasta el momento, no se tiene confirmado cuándo estará disponible para todos los usuarios de TikTok, pues ahora está en face de prueba.