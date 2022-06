Actriz protagonista de la “Potra Zaina” sorprende a sus fans al vender su ropa interior usada

La actriz colombiana Aura Cristina Geithner Cuesta (52) sorprendió este lunes a sus fanáticos de redes sociales al poner a la venta un amplio número de sus prendas íntimas por las plataformas digitales.

Geithner, quien se hizo conocida en el mundo de las teleseries gracias a su rol protagónico de la “Potra Zaina” (1993), ya había causado impacto entre sus seguidores al abrir el año pasado una cuenta de OnlyFans, en la cual comparte una serie de postales de carácter erótico.

Son tanguitas muy finas, muy bonitas, las uso y soy muy cuidadosa, muy higiénica, no entrego tanguitas sucias pero sí impregnadas con mi olor personal. — Aura Cristina Geithner

Por estos días la colombiana está alejada de las telenovelas, sin embargo mantiene una incipiente carrera musical y un reconocido gusto por las redes sociales, plataformas que considera cruciales para relacionarse con sus fanáticos.

La oferta de Geithner en redes sociales

“Yo no soy solamente una actriz de telenovelas, soy una mujer actual, que vive, que sueña, que trabaja, que es feliz y que me encanta adaptarme a los nuevos cambios porque no me dan miedo”, afirmó Geithner al medio peopleenespanol.com, revista estadounidense que recoge detalles de su nuevo emprendimiento.

LEE MÁS: La hija de Charlie Sheen se abre un OnlyFans y el actor le echa la culpa a su exesposa

LEE MÁS: “Ahí quedó la crema”: abuelito compró tarros de duraznos...pero tenían jurel

“Son tanguitas muy finas, muy bonitas, las uso y soy muy cuidadosa, muy higiénica, no entrego tanguitas sucias pero sí impregnadas con mi olor personal”, explica la actriz, quien también fue entrevistada por el programa “Al rojo vivo”, de la cadena Telemundo, donde reconoció sus gustos por el uso de prendas íntimas y bikinis diminutos. Los mismos que por estos días espera recibir algún rédito económico.

“Soy atrevida, sensual, juego mucho a disfrazarme, con lencería, con transparencias”, aclara la actriz, quien recuerda en la revista estadounidense que sus primeros pasos en OnlyFans fueron un verdadero “escándalo” en su país.

“A estas alturas de mi existencia, mi vida no depende de lo que opinen otros ya que hablan a través de sus juicios, prejuicios y paradigmas. Hace mucho tiempo me liberé de eso porque lo que he construido de mi persona es mucho más fuerte, más valioso y más sabio”, finalizó.