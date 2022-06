Aseguran que a Piqué le costará más superar la ruptura que a Shakira, según estudio

La ruptura de Shakira y Gerard Piqué, tras casi 12 años juntos y dos hijos, Milán y Sasha, ha generado infinidad de noticia y análisis sobre la situación de esta pareja.

La vida privada de la pareja siempre ha sido blanco de los focos, pero con la confirmación de la separación, se incrementó la vigilancia de los medios españoles del corazón para conseguir cualquier primicia sobre los famosos.

Según expertos del espectáculo, al defensa del Barcelona FC le costará más superar la separación que a Shakira, pese a que aseguran que fue Piqué quien tomó la decisión de separarse, mientras que la cantante, supuestamente le rogaba una oportunidad.

La ciencia no se equivoca

Un estudio realizado por la universidad neoyorquina de Binghamton y la londinense University College London, que analizaron las diferencias entre los sexos en respuesta al fin de una relación amorosa, llegó a la conclusión que el hombre le cuesta más recuperarse que a la mujer.

El estudio explica que las mujeres experimentan un mayor dolor inmediatamente después de una ruptura amorosa pero se recuperan emocionalmente antes que los hombres, que simplemente siguen adelante pero quizás nunca se reponen.

Los resultados, publicados en la revista especializada sobre ciencias del comportamiento Evolutionary Behavioural Sciences, sugieren que las mujeres sufren un mayor impacto emocional y físico tras la ruptura.

Shakira renace de las cenizas

Aseguran que las féminas tienden a recuperarse antes y se vuelven emocionalmente más fuertes.

Según las últimas apariciones de la cantante colombiana, se especula que se ve demasiado delgada y con una mirada triste, pese a que en los últimos encuentros con la prensa ella trata de ser amable así sea con un gesto.

También se ha levantado de las cenizas como el ave fénix con sus apariciones en redes sociales y los dos éxitos musicales que han roto récord de visualizaciones.

Piqué con su vida de soltero

Con respecto a los hombres, los investigadores aseguran que tienden no a recuperarse totalmente sino simplemente a seguir adelante, reseñó BBC Mundo.

A Pique, las pocas veces que se le ha visto en cámara está molesto, evasivo y arrogante ante las preguntas de los periodistas y los focos de las cámaras.

Pero el futbolista ha seguido con su vida de soltero, viaja, asiste a fiestas privadas y se le ve con otras mujeres como sucedió este fin de semana en una fiesta privada en Suecia.

Esta situación no dice nada de los sentimientos que ambos famosos tienen sobre su situación en particular, quienes no han dado explicación más allá del comunicado que publicó la agencia española EFE, confirmando la ruptura.