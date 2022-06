Conmoción por muerte de Tyler Sanders: actor de Fear the Walking Dead fallece a los 18 años

Conmoción causó el fallecimiento del actor Tyler Sanders, conocido por su participación en series como Fear the Walking Dead, 9-1-1: Lone Star y The Rookie, el cual fue encontrado muerto en su domicilio en la ciudad estadounidense de Los Angeles.

Según consigna TMZ, el intérprete falleció el pasado jueves a los 18 años, por causas que se desconocen.

“La muerte de Tyler está siendo investigada y él será recordado como un buen chico que venía de una buena familia”, señaló al citado medio su representante, Pedro Tapia.

El actor tuvo participaciones episódicas en series como Fear the Walking Dead, The Rookie, 9-1-1: Lone Star y Just and Magic.

Además, fue uno de los protagonistas de la serie Just Add Magic: Mystery City, por el cual recibió una nominación a los Daytime Emmy Awards.

Próximamente iba a estrenar la película The Price We Pay, en donde comparte elenco con Emile Hirsch y Stephen Dorff.