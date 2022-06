Llegó con renovado look: así fue el regreso de Gonzalo Ramírez a Buenos Días a Todos

Este lunes regresó al matinal de TVN Buenos Días a Todos el periodista Gonzalo Ramírez, tras cerca de un mes de ausencia en el programa por una “recomendación médica”.

Cabe recordar que el pasado 18 de mayo el animador informó a través de redes sociales que estaría lejos del espacio por un tiempo.

“Les cuento por esta vía que me ausentaré un tiempo por recomendación médica. Es muy importante para mí comunicarlo, ya que respeto mucho a la teleaudiencia”, indicó al respecto en su cuenta de Instagram.

De igual manera, agradeció “a quienes gustan de mi trabajo y me siguen, y por supuesto, a mi equipo. Un abrazo”.

El regreso de Gonzalo Ramírez

Esta jornada en tanto fue el retorno del periodista al matinal de TVN.

Carolina Escobar dio inicio este lunes al programa, indicando que “llega Gonzalo Ramírez a sumarse al equipo. Muy contentos de tenerlo de vuelta”.

“¿Cómo están chiquillos? Muchas gracias. Que rico verlos de nuevo”, expresó Ramírez.

Desde producción en tanto, bromearon al periodista por un supuesto parecido a Dwayne Johnson, La Roca. Minutos después, lo compararon con Vin Diesel.

“Me pelé así, pero el pelo crece muy rápido”, señaló el animador al ver la fotografía del actor de la saga Rápido y Furioso.

“Me estaba haciendo un tratamiento porque se me estaba cayendo el pelo, y no me resultó el tratamiento”, afirmó entre risas el periodista.

Finalmente, indicó que “hay que asumir la pelada. Aproveché que estaba libre (y me pelé)”.

