Pailita vive tenso momento previo a un show: intentaron robarle su gorro

Un tenso momento vivió Pailita en los momentos previos a un show que efectuó hace unos días en Coquimbo, luego que intentaran robarle el gorro que traía puesto.

Según consigna Radio Bío Bío, el hecho ocurrió el pasado fin de semana, cuando el cantante iba camino al escenario y una persona le arrebatara el jockey que usaba, lo que fue captado en un registro que se viralizó a través de redes sociales.

Esto causó la reacción del equipo de seguridad del músico y del propio Pailita, quien se molestó ante lo sucedido.

Las palabras de Pailita

Posteriormente, ya sobre el escenario, el cantante de “Dime Tú” se refirió a lo ocurrido ante los presentes que se encontraban presenciando el show.

“El que me intentó robar el jockey, no seai ahuenao. Yo no tengo ningún problema con darle el jockey, pero las cosas se piden de buena manera, no tienen que andar tironéandolas o robándolas, eso se ve feo”, expresó.

Revisa el incidente y los dichos de Pailita tras lo ocurrido