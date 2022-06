Pedro Carcuro revela desconocido accidente que sufrió: “Pudo haber sido muy grave”

Pedro Carcuro fue el último invitado en De Tú a Tú, el programa de Canal 13 que conduce Martín Cárcamo y en donde el reconocido periodista abordó diferentes temas de su vida.

En el espacio, el comunicador dio a conocer un desconocido y grave accidente que sufrió en el 2021 en medio de sus vacaciones.

“El 17 de septiembre, primer día de vacaciones. Pudo haber sido muy grave. Estábamos en Madremanya, llegamos a un hotel del 1.500. Fuimos a comer con Ximena, terminamos, tomamos una copa de vino, media copa habré tomado”, partió diciendo el rostro de TVN.

Tras esto, el periodista indicó que “Ximena estaba abriendo la puerta y yo me voy a negro y no supe lo que pasó”.

“Yo estaba un metro y medio detrás de ella, y había tres o cuatro escalones de piedra. Pero yo me despierto minutos después, habrán sido 5-10 minutos, rodeado de gente”, expresó.

Luego de esto, afirmó que “una ambulancia me llevó al hospital de Girona. Lo que me pasó fue una baja de presión. Me atendieron dos chicas muy jóvenes, que se notaban que eran estudiantes en práctica, que que me pusieron una venda ad hoc para sujetar el brazo”.

“Y anduve bien. Y 24 horas después, como a las 9 de la noche del día sábado, esto fue el viernes en la noche, el sábado me vino un dolor en la mano que era una cosa que nunca en mi vida había sentido un dolor igual”, manifestó Carcuro.

Ante esto, tomó contacto con médicos compañeros de su hijo, quienes le indicaron que tenía que sacarse la venda.

“Me dijo ‘si esto duraba un par de horas más era probable que hubiera perdido la sintonía, la movilidad, la fineza en la percepción de dos dedos”, afirmó.

Tras esto, el periodista señaló que fueron a una clínica en Barcelona el día lunes, en donde “se determinó que tenía que operarme, que tenía fractura del radio”.

“Igual, para ser bien franco, la sacaste barata”, le señaló Martín Cárcamo. “Lo peor de todo es la caída, porque yo me rompí la cara y al romperme el brazo significa que caí hacia la derecha. Yo creo que si caigo atrás, y si hubiese estado esa escalinata, me hubiera pegado en la cabeza y me mataba”, concluyó Carcuro.

