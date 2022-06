“Voy a contar una infidencia”: la confesión de Memo Bunke tras su diagnóstico de fibrosis pulmonar

Memo Bunke dio a conocer hace unos días a través de redes sociales que le detectaron una compleja enfermedad, revelando que le diagnosticaron fibrosis pulmonar.

En un video en su cuenta de Instagram, el comediante indicó que “hago este video en realidad para comunicarles, para que se enteren a través de mí. No sabía si hacerlo o no, pero supongo que es bueno tener el apoyo de toda la gente que te quiere”.

“Ustedes ya saben que mi señora tuvo en algún momento un aneurisma, lo tiene aún, pero ya aprendió a convivir con él. La hija que estuvo en la UCI, nació el bebé bien, está todo bien... a veces las cosas malas llegan, y me tocó esta vez a mí”, manifestó en dicha ocasión.

Tras esto, afirmó que “me diagnosticaron una fibrosis pulmonar. Siempre hay que ver el lado positivo, porque por lo menos dejé de fumar hace una semana”.

“Así que con hartas ganas de fumar, pero tengo más miedo de morirme que de fumar. Tengo que hacerme un montón de exámenes, así que va que haber que trabajar duro no más. Ustedes saben que la pega para los artistas hoy en día no está tan buena”, expresó.

“No sé si voy a poder seguir trabajando en la construcción, pero bien. Saldremos, siempre hay que tirar para arriba. Nada más que apoyo”, señaló.

Memo Bunke y cómo ha sobrellevado la enfermedad

Este lunes, el comediante acudió al matinal de Mega Mucho Gusto, en donde entregó más detalles sobre el hecho.

“El médico me lo planteó tan bien, me dijo, mira tus pulmones son un bosque y comenzó un incendio desde afuera, y van quemando para adentro, no sabemos cuando va a parar el incendio”, indicó.

Bunke señaló además que se realizó exámenes luego de algunos indicios de que algo no estaba bien son su salud.

“La gente empezaba a encontrarme más delgado (...) voy a contar una infidencia, un día estábamos haciendo el amor los dos (con su esposa) y yo no pude, me cansé, tuve que parar y sentarme a la orilla de la cama, y no podía respirar, quería aire, abrí la ventana y ella me dijo que no era normal”, relató.

Finalmente, el comediante dio a conocer que tenía un nuevo emprendimiento llamado “Te lo Lleo”, una pyme de sándwichs que hizo con su yerno.