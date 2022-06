Actriz de telenovelas vende su ropa interior usada y causa revuelo

“Yo no soy solamente una actriz de telenovelas, soy una mujer actual, que vive, que sueña, que trabaja, que es feliz y que me encanta adaptarme a los nuevos cambios porque no me dan miedo”, es así como se ha presentado la actriz colombiana Aura Cristina Geithner al mundo.

Ella ahora está dando de qué hablar porque se le ocurrió vender su ropa interior usada: “Son tanguitas muy finas, muy bonitas, las uso y soy muy cuidadosa, muy higiénica, no entrego tanguitas sucias pero sí impregnadas con mi olor personal “, sostiene la también modelo y cantante.

Se sabe que hace poco más de un año la “potra zaina” inauguró su canal en OnlyFans, la plataforma de contenido bajo suscripción donde ella es su propia jefa.

Atrevida a los 52 años

“Soy atrevida, sensual, juego mucho a disfrazarme, con lencería, con transparencias” explicó Geithner, quien tiene 52 años. La actriz muestra su colección de piezas diminutas y ha querido aprovechar su popularidad en OnlyFans para vender sus piezas usadas aunque insiste en que están como nuevas.

Cuando se inició en la plataforma de pago fue criticada y fue todo un escándalo, pero ahora disfruta del momento y lo más importante es que cuenta con el apoyo de su familia. “Con la aprobación de su hijo Demian dos Santos y sus seres queridos, a la emprendedora le importa poco lo que digan los que no la conocen. “A estas alturas de mi existencia, mi vida no depende de lo que opinen otros ya que hablan a través de sus juicios, prejuicios y paradigmas”, confesó a nuestra revista. “Hace mucho tiempo me liberé de eso porque lo que he construido de mi persona es mucho más fuerte, más valioso y más sabio”, citó People.

“No puedes vivir del pasado”

Si algo tiene muy claro esta actriz es que o puede vivir de glorias pasadas. Ella no le teme a los cambios ni mucho menos a actualizarse, es por eso que está muy activa en las redes sociales. En la actualidad también continúa participando en otros proyectos audiovisuales como la serie Chichipatos en Netflix.

También se ha metido en el mundo de la música. “Uno tiene que actualizarse y aprovechar las oportunidades que la tecnología te brinda, uno no puede vivir del pasado, de las glorias que tuviste y de lo que funcionó en su momento”, dijo la colombiana.

