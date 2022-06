Carolina Arregui desclasifica feo desaire de Claudia di Girolamo en Festival de Viña

La actriz Carolina Arregui relató un triste e ingrato momento que vivió en la última edición Festival de Viña cuando se encontró con su colega Claudia di Girolamo, quien le habría hecho un tremendo desaire, según desclasificó en el programa “Pero con respeto” (PCR) que saldrá emitido esta noche por las pantallas de Chilevisión.

En conversación con Julio César Rodríguez, Arregui tuvo que responder un pregunta “Sin respeto” que le hizo el animador, según dio cuenta el medio Página7 que tuvo acceso a un adelanto del capítulo.

“¿Es verdad que una vez te hizo un oso y no te saludó Claudia di Girolamo?”, le preguntó JC, a lo que ella responde afirmativamente.

“Sí, fíjate, me dio mucha pena, hacía mucho tiempo que no la veía...Me sentí tan mal...dije: ¿tan invisible soy? Nunca le haría un oso a nadie”, relató la intérprete de Vilma, en la teleserie de Mega “Pobre Novio”.

“Es abuso de poder”

A ello, la madre de Mayte Rodríguez explicó a qué se debería el supuesto desaire que le hizo la actriz de destacadas teleseries, como La Fiera, Romané y Pampa Ilusión, entre muchas otras.

“Lo atribuyo a que en alguna época yo hice teleseries por muchos años en Canal 13″, comentó, quien ese esos años estaba casada con el destacado director de las producción de ficción, Óscar Rodríguez, por lo cual obtenía los papeles protagónicos y a di Girólamo “los papeles co-protagónicos, digamos ‘las malas’, generalmente eran para Claudia”.

“Entonces, en algún momento, yo creo que se molestó, y dijo: ‘Esta cuestión es abuso de poder’” , reflexionará sobre el posible origen de su descontento.

Ambas actrices compartieron elenco en históricas teleseries como en Ángel Malo (1986), Los Títeres (1984) y ¿Te conté? (1990).

El capítulo “Pero con respeto” será emitido esta noche, por las pantallas de Chilevisión.