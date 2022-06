Esta es la verdadera razón por la que Loreto Peralta no participa en ‘Guerra de vecinos 2′

El regreso de ‘Guerra de vecinos 2′ ha causado furor. Y es que esta producción que estrenó la nueva temporada el pasado 17 de junio en Netflix no ha parado de generar reacciones e incluso controversia, sobre todo por la ausencia de algunos de sus personajes principales.

Y es que esta producción que retrata muy bien cómo es la convivencia entre los habitantes que rodean el hogar, se ha convertido hasta ahora es una de las favoritas de quienes se sienten plenamente identificados con las situaciones que ahí se abordan, porque aunque algunas parezcan muy exageradas, también resultan muy reales para quienes han vivido con personajes como los que aquí se presentan.

Sin embargo, pese a que su regreso ha sido todo un éxito de vistas en la plataforma streaming, han surgido una cantidad de inquietudes sobre actores que no están presentes en este estreno. Tal es el caso de Loreto Peralta quien ha sido una ausencia muy notable y por eso muchos se han preguntado qué pasó con su participación que deja un notable vacío en el desarrollo de esta serie tan divertida.

¿Por qué Loreto Peralta no participa en ‘Guerra de vecinos 2′?

Hasta ahora ‘Guerra de vecinos 2′ está llamada a ser una de las producciones más exitosas, divertidas, pero sobre todo reales, pues no hay quien no se haya identificado con esta serie que retrata realidades sobre cada uno de los vecinos que rodean la zona en la que cada uno vive, pero ella regresó también con mucha controversia, pues varios de los actores principales ya no están presentes y esa es una duda que ha inquietado a más de uno.

Pero, lo cierto es que, en el caso de Peralta quien interpretó a Crista, la famosa hija de Silvia, ésta no regresó a esta trama debido a que posee una muy apretada agenda de trabajo con otros proyectos que están robando todo su tiempo, atención y concentración. De ahí que es una de las grande ausentes de esta comedia que llegó por todo lo alto, pero con personajes que debieron despedirse de forma inesperada. Por eso, la producción de este espacio recurrió a un evento lamentable para justificar su despedida. Es decir, que se incluyó en el guión que esta chica había muerto en un accidente y por tanto no hay manera que regrese a la serie.

De ahí que la nueva sinopsis describe lo siguiente: “Tras la inesperada muerte de Genaro y Leonor, los López dejan la privada y se mudan a su viejo barrio Del Niño Jesús, creyendo que lejos de Silvia y todos los que la rodean, podrán recuperar la felicidad que tanto anhelan”.