Este joven actor de Fear The Walking Dead fue hallado muerto en su cuarto

El joven actor Tyler Sanders, conocido por su trabajo en series como Fear The Walking Dead o 911: Lone Star, fue hallado muerto en su casa de Los Ángeles. Con 18 años, el actor tenía toda una carrera por delante y la noticia dejó sorprendidos a todos sus allegados y otros rincones del mundo del entretenimiento.

Según reportó el medio TMZ, la policía acudió a la casa de Sanders luego de recibir una llamada en donde se les informó que al parecer el actor no respiraba. Las autoridades señalaron que al llegar al lugar, Tyler se encontraba solo y, al no tener signos vitales, lo declararon muerto.

Puesto que el fallecimiento se da en circunstancias inusuales, se realizará una autopsia al cuerpo de Sanders para determinar cuál fue la causa de su muerte. “Por el momento no hay signos inmediatos de circunstancias sospechosas”, explicaron las autoridades. Por su parte, el representante del fallecido actor, Pedro Tapia, declaró que la muerte del actor está siendo investigada y recordó a su representado como “un buen chico que venía de una buena familia”.

¿Quién era Tyler Sanders?

Nacido en Texas el 25 de febrero de 2004, Tyler comenzó su carrera actoral a la temprana edad de 8 años. Además de haber participado en el spin-off de The Walking Dead, Fear The Walking Dead, Sanders también participó en producciones como The Rookie, Just Add Magic y trabajó en varios cortometrajes y películas hechas para la televisión.

Sin embargo, fue gracias a su papel como Leo en la serie Just Add Magic: Mistery City que el actor recibió el gran reconocimiento de ser nominado a los premios Emmy. Uno de sus últimos trabajos y que está próximo a estrenarse es la película The Price We Pay, en donde Tyler compartió pantalla con Sabina Mach, Gigi Zumbado y Emile Hirsch.