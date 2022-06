¿Gary Medel infiel?: Acusan al Pitbull de estar con otra mujer en hotel capitalino

Una grave acusación de infidelidad recibió en sus redes sociales Cristian Morales, esposa de Gary Medel, a quien le escribieron que el seleccionado nacional la estaba engañando con otra mujer en el Hotel Marriot de Santiago. Situación por la cual, la mujer del Pitbull dejó la grande en Instagram y publicó las penas del invierno contra la supuesta patas negras, a quien trató de lo peor.

Todo salió a la luz, cuando Morales comenzó a publicar una serie de historias contra la cuenta de la mujer llamada Nati Navarro, mandándole mensajes en tono de guerra.

“Nati, por llamarte de alguna manera… tienes miedo de algo? Si quieres te ayudo a que tengas mas seguidores… Parece que esta señorita le gusta tirar la piedra y esconder la manita…”, fue uno de los mensajes que publicó contra la expareja del retirado futbolista de Colo Colo, Javier Parraguez, a quien acusaron de tener una relación extramarital con Gary en el hotel.

Ante esto, la periodista Cecilia Gutiérrez salió a explicar la información en su live de Instagram, relatando cómo ocurrieron los hechos.

“Cristina estaba muy feliz con sus hijos en España y recibió un mensaje de una cuenta falsa… de esas típicas que no tienen foto o que tienen un perrito y no tienen seguidores, nada. Cuentas que hacen para molestar a la gente o para mandar datos”, contó.

“Le escriben a Cristina desde esta cuenta, que no sabemos quien es porque es una cuenta falsa y dice que su marido, que Gary está acá en Chile en el Hotel Marriott con esta señorita, con Nati. Es lo único que le dicen (...) Entonces Cristina obviamente se desespera y dice ¿Qué es lo que pasa? porque efectivamente Gary estaba en el Hotel Marriott quedándose en estos días porque él estaba de vacaciones… Ella dice, a ver, aquí hay algo…. Porque si Gary está efectivamente en el Hotel Marriott, ¿Por qué esta cuenta falsa o esta persona sabe que él está ahí y me dice que está con esta señorita?”.

Debido a esto y al no tener mayor información, la periodista española y esposa del Gary comienza a indagar en Instagram, confiando que sus seguidores chilenos le envíen más información respecto a la mujer.

“Como no tiene ni un dato más que esto, de que su marido supuestamente estaba con esta señorita en el hotel, ella sube esta historia… en otra historia posterior puso ‘seguro que los chilenos te conocen’ y le empiezan a mandar datos de ella, eso fue lo que pasó”, relató Gutiérrez sobre los actos de Cristina Morales.

“Obviamente Gary le negó”

Tras esto, Gutiérrez contó que Medel negó la acusación y le pidió que bajara las historias.

“Obviamente Gary le negó todo, que no, no la conoce, no había estado con esta chiquilla en el hotel, que era mentira, no se qué, que bajara las historias, que estaba loca, que cómo se le ocurría subir esas historias que son inverosímiles y que se yo, pero como Cristina tiene su carácter sintió que no se iba a dejar pasar a llevar y que si le escribieron esto ella iba averiguar como buena periodista de qué se trataba, quien era Nati o si era efectivo que estaba con Gary”, finalizó la panelista de “Zona de Estrellas”.