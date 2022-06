Irma Vep: los intríngulis de un rodaje que puede ser tortuoso

Son varias las historias de actrices que quisieron ir más allá del confort y la imagen que la industria del cine les ofrecía, pero que en su experimento, sufrieron hasta lo indecible.

Marylin Monroe tratando, por ejemplo, de actuar con Laurence Olivier en la legendaria ‘El príncipe y la corista’, de 1957 y queriendo darle la talla al legendario actor británico. Spoiler: no funcionó, ambos quedaron insatisfechos y esa historia la retrata muy bien la aguda ‘Mi semana con Marylin’.

Pero, en ese mismo estilo, se cuenta la historia de Irma Vep, película que narra las dificultades de una actriz por encajar en un filme lejos de todo lo que conoce. Este filme, rodado en 1996 por Olivier Assayas (también director de Clouds of Sils Maria) cuenta la historia de una actriz, en ese entonces personificada por la sofisticada y contundente Maggie Cheung, que se siente como un ente extraño en una producción que no acaba de entender.

Estas banderas son recogidas en la nueva serie de HBO Max , que es dirigida por el cineasta y el protagónico lo tiene Alicia Vikander, pero esta vez todo se traslada al nuevo cine: las plataformas de streaming.

Esta vez, Vikander interpreta a Mira, una actriz que como Monroe en sus días, quiere salir de una zona de confort que la tiene en crisis y se va a Francia para protagonizar una película indie, un remake llamado “Los Vampiros”. Allí interpreta a Irma Vep, una femme fatale criminal de los bajos fondos, pero todo comienza a salir contrario a lo que planeaba.

De esa manera, ella tendrá que ver cómo en medio de su equipo comienza a sentirse más fuera de lugar que nunca. Esto, al trabajar con el director René Vidal, (Vincent Macaigne), la diseñadora de vestuario Zoë (Jeanne Balibar), el coprotagonista drogadicto Gottfried (Lars Eidinger) y su asistente personal Regina (Devon Ross).

Y el rodaje, como a muchos actores les pasa ( hablemos de Daniel Day- Lewis o un caso aún más dramático, el de Heath Ledger como el “Joker”) se la termina tragando. Igual así, la serie está lejos de ser un drama pesado. De hecho, sostiene su autor, es todo lo contrario.

“Irma Vep en formato de serie es una comedia sobre cineastas que luchan por dar sentido a lo que están haciendo, y lo que están haciendo”, expresa el director. “Están rodando un remake de los primeros tiempos del cine con todos sus locos giros y vueltas y, al mismo tiempo, se cuestionan su propia relevancia como artistas. Esta película es un diálogo entre el pasado y el presente del cine, devolviendo a la vida parte de la magia perdida de los primeros seriales para una nueva generación”.

Por su parte, Vikander se sintió atraída sobre una historia de cómo una producción se desmorona. “Mientras hacíamos esto, era difícil distinguir entre la gente que hace la película y la gente que hace el espectáculo dentro del espectáculo. Irma Vep muestra el duro trabajo que conlleva la creación de historias para la pantalla, a la vez que muestra la pasión y la angustia que hace que los tipos creativos quieran pasar por estas luchas una y otra vez.”

Música y moda: un componente fundamental

Tanto como en la película y en esta serie, el traje de Irma es fundamental: un catsuit negro que ya ha pasado a la historia como otro arquetipo de la mujer fatal. De hecho, creado por el legendario diseñador Paul Poiret, adquirió su carácter sexualizado en los años 90 y que tiene todo el significado del mundo para mostrar a un personaje fuerte que una actriz tiene que dominar (y de paso, luchar para que no se la trague): “El catsuit en general ha invadido el cine hasta el punto de que no se puede hacer una película de superhéroes sin reinventar la prenda, pero tiene su propio papel en mis películas, adquiriendo diferentes cualidades con cada actriz que lo lleva”.

De esta manera, el traje nuevo fue diseñado por el director creativo de Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière, quien no quería hacer de Irma una súper heroína, sino un personaje totalmente distinto.

Así, el traje se hizo de terciopelo de seda, para darle el toque único al personaje que quiere interpretar la actriz en el rodaje.

Igualmente, todo este ambiente lo componen las canciones de Sonic Youth, que son sus amigos. Como Irma es un personaje tan oscuro, recurrió a uno de sus integrantes, Thurston Moore, para componer las canciones : “Una de las razones por las que me gusta colaborar con Thurston es porque no cree en la estructura de sus canciones; cree en la improvisación y en las fuerzas aleatorias que se te presentan, y eso es algo que siempre he buscado en mi cine”, afirma. “El arte surge del caos, y hay que proteger el caos en el cine porque a menudo se pierde el control, lo que constituye una gran parte del arte del cine”.

Irma Vep ya está disponible en HBO GO.