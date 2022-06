Neme recordó cuando se fue de la casa de Don Francisco por culpa de Alberto Plaza

El animador José Antonio Neme recordó una antigua fiesta donde compartió con Alberto Plaza y Ricardo Montaner en la casa de Mario Kreutzberger, Don Francisco, se terminó yendo porque “la cosa estaba media densa”, desclasificó en el matinal “Mucho gusto” de Mega.

“Una vez estaba en Miami y Don Francisco me invitó a comer a su casa, fue hace varios años, como en el 2010 o 2013, más o menos. Llegué y también estaban invitados Ricardo Montaner y su señora, Alberto Plaza y un grupo de personas que trabajaban como en neurociencia o siquiatría”, relató entusiasta con el recuerdo.

“Al principio era todo muy divertido, Montaner era muy simpático, dicharachero, igual que su mujer, con mucha personalidad”, siguió con la historia, contando que estaba todo bien, hasta que habló el cantante nacional.

“Alberto Plaza, a quien yo no conocía en persona, es de la cienciología, que cuestionan la ciencia, la medicina, la siquiatría, y empieza una conversación densa para un sábado en la noche. Se puso a hablar que no creía en la ciencia, y el psiquiatra que estaba ahí se puso a decir ‘pero cómo’ y se armó un debate. Y Montaner trataba de alivianar el ambiente, mientras Don Francisco diciendo que ya no pelearan”, continuó el conductor de “Mucho Gusto”.

“Estaba todo tan bizarro”

Finalmente, periodista el periodista contó que decidió emigrar de la amena junta, que fue arruinada por la densa conversación.