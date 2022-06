Revelan quién sería el animador que discriminó a Priscilla Vargas por su nombre

El periodista Sergio Rojas dio a conocer en su live de Instagram quien sería el supuesto animador de televisión que, décadas atrás, discriminó a la exconductora de Meganoticias Priscilla Vargas por su nombre y no la dejaba hacer móviles o salir en cámara por llamarse “así”.

Días atrás la conductora de “Aquí somos todos” reveló la fuerte discriminación que sufrió en los inicios de su carrera en televisión por su nombre y vivir en San Bernardo. En entrevista con el programa de Canal 13 de “De tú a tú” señaló que “en algún minuto me crucé con personas que me la pusieron más difícil… en algún minuto yo le pregunto al productor porque yo no puedo salir a hacer móvil… y me dice ‘lo que pasa es que no te quieren porque te llamas Priscilla’ … me acuerdo que me voy y me estacioné en una calle para llorar”, comentó a Martín Cárcamo.

Ante esto, Rojas entregó detalles de quien sería el famoso exrostro de Mega que la habría discriminado.

“Fue un animador de televisión, muy connotado, que llegó a Chile hace muy poco, estuvo en el extranjero viviendo por deudas, el que le dijo a Priscilla que con ese nombre no iba a llegar a la televisión”.

Con las pistas entregadas por el panelista de “Me Late Prime”, lo seguidores del live dijero que la persona aludida correspondía a Mauricio Israel, quien trabajó en Mega desde el año 2001, como comentarista deportivo y conductor de Meganoticias hasta el año 2008, cuando huyó a Israel por deudas cercanas a los 270 millones de pesos.

Mauricio Israel

La lucha de Marilyn Pérez

En el live que Rojas transmite todos los domingos, también comentaron el caso de discriminación que sufrió la periodista policial Marilyn Pérez,.

“En Chilevisión, yo puedo dar fe, los productores de prensa la trataban de rasca”, señaló la periodista Paula Escobar, a lo que Rojas agregó “en Canal 13 a la Marilyn Pérez siempre la encontraron rasca y poco agraciada. Te lo digo yo que formé parte del matinal mucho tiempo y era el gran problema que tenía la Marilyn. Todas las veces luchaba por ser más flaca...”, señalaron respecto a varios casos de discriminación sufridos por animadores debido a su color de piel, apellido y condición social.