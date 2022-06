Actriz Fernanda Salazar cuenta por qué cambió sus apellidos: “No me hacía sentido ese nombre”

El pasado 9 de junio la actriz Fernanda Salazar, conocida anteriormente como Fernanda Ramírez, dio a conocer a través de redes sociales que invirtió sus apellidos.

“Para quienes no saben, invertí mis apellidos, espero pronto poder hacerlo en esta cuenta también!”, señaló la intérprete de La Ley de Baltazar a través de Instagram.

“Dándole a mi apellido materno el espacio que se merece”, agregó en dicha oportunidad.

Los motivos del cambio

En conversación con Las Últimas Noticias, la actriz entregó más detalles sobre este hecho, señalando que “cuando me presentaba como Fernanda Ramírez no me hacia sentido ese nombre. Tras hablar con la producción me han puesto en los créditos Fernanda Salazar”.

Respecto a la decisión que tomó, indicó que “mi padre lamentablemente nunca estuvo presente, pero llevaba su apellido. No sentí ningún vínculo con ese nombre. A él lo conocí a los 16 años y nunca más tuve contacto”.

La actriz se crió con su mamá Marianela y con sus abuelos maternos en la comuna de La Cisterna. “Ella era una madre soltera en los 90 y eso era difícil. Trabajó mucho como secretaria ejecutiva en el Ministerio del Trabajo, el Banco Santander y Sura”, expresó.

Consultada sobre cómo se siente su progenitora con su cambio de nombre, Salazar afirmó que “súper orgullosa, contenta. Es un reconocimiento al trabajo que hizo conmigo ya que siempre estuvo presente y cumpliendo el rol de madre y padre. No permitió que la ausencia del padre fuera un tema y nunca habló mal de él”.

El cambio de los apellidos

La actriz señaló que en cuanto entró en vigencia la ley para cambiar los apellidos comenzó a averiguar.

“Antes de la ley era complicado: había que contratar un abogado y costaba caro. Aunque nunca sentí el apellido Ramírez, comencé a trabajar con él”, relató.

“Con la nueva ley realicé trámites porque sentía una deuda con mi mamá: era una forma de darle importancia a mi círculo, a la familia materna que me dio todas las herramientas para ser quien soy”, manifestó.

Finalmente, Salazar señaló que visitó la página del Registro Civil, descargó un cuestionario y pidió hora para llevarlo a una oficina. Al respecto, indicó que es un trámite sencillo y que el servicio ha demorado más de 45 días en entregarle los nuevos documentos.