“El 4 de septiembre dirá lo suyo”: Felipe Bianchi y Marcela Vacarezza protagonizaron fuerte disputa por el “Apruebo” y el “Rechazo”

Marcela Vacarezza y Felipe Bianchi fueron los protagonistas de una ardiente discusión en redes sociales, luego de que la profesional hablara sobre los “arrepentidos” de votar Apruebo en la elección pasada.

A través de la plataforma de Twitter, la psicóloga escribió: “Me llaman la atención aquellos que votaron, y llamaron a votar apruebo, porque pensaron que de ahí podía salir una buena constitución y hoy dicen estar arrepentidos. Con sólo tener claro que la elección de los constituyentes era en periodo octubrista debieran haberlo sabido”.

Posteriormente, el comunicador le respondió: “La verdad, mi querida Marcela, es que al menos yo, que me muevo mucho y por muchos lugares distintos, y que entrevisto mucha gente cada día por razones de trabajo, no conozco a nadie, ni uno solo, que haya votado apruebo y ahora vote rechazo. Ningun@. En eso tienes toda la razón”, respondió durante este miércoles.

La verdad, mi querida Marcela, es que al menos yo, que me muevo mucho y por muchos lugares distintos, y que entrevisto mucha gente cada día por razones de trabajo, no conozco a nadie, ni uno solo, que haya votado apruebo y ahora vote rechazo. Ningun@. En eso tienes toda la razón — felipe bianchi (@bianchileiton) June 22, 2022

Sin embargo, Marcela no dejó pasar este comentario y contraatacó: “Estimado. El 4 de septiembre dirá lo suyo. Obviamente el padrón electoral será diferente porque es voto obligatorio, pero no me cabe duda que los porcentajes variarán y no sólo por esta razón. El voto es secreto y por eso “no consta” la decepción de varios, pero no seamos ilusos”, sentenció.

Estimado. El 4 de septiembre dirá lo suyo. Obviamente el padrón electoral será diferente porque es voto obligatorio, pero no me cabe duda que los porcentajes variarán y no sólo por esta razón. El voto es secreto y por eso “no consta” la decepción de varios, pero no seamos ilusos. https://t.co/lDPowQqKZ9 — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) June 22, 2022

Aunque la expanelista de farándula no fue la única que leyó las palabras del periodista, ya que Alberto Plaza igual aportó a la discusión y respondió que la información que entregó Bianchi era “incomprobable”.