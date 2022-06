“Es chueco, me cae pésimo”: Raquel Argandoña no tiene buena impresión de Manuel de Tezanos

Raquel Argandoña es de esas personas que defiende a sus amigos a morir, por eso no dudó en contar lo que pensaba del periodista deportivo Manuel de Tezanos, cuando en el programa Zona de Estrellas le mostraron una foto de las parejas que se casaron este 2022, entre las cuales se encontraba él.

“Ese (Manuel de Tezanos) me cae pésimo, pésimo. Hizo sufrir a la Fran. Solidaridad con mi género”, dijo de entrada. “Éramos compañeros en radio Agricultura y apenas lo saludaba, casi ni lo miraba. Lo único que quería era no toparme con él”, detalló, refiriéndose en duros términos a la expareja de Fran García-Huidobro.

Minutos después, la panelista de espectáculos explicó por qué tenía una tan mala impresión de Manuel de Tezanos, asegurando que es por lo sucedido con su amiga Fran, cuando el romance llegó a su fin. “Él no fue muy derecho con ella al término de la relación. No voy a contar los pormenores porque no está la Fran presente, pero él fue chueco cuando terminaron”, afirmó.

En esta línea, Argandoña señaló que tras el quiebre, “pasaron muy pocos días y ya tenía a otra persona” y agregó que se atrevía a contar estas infidencias “por solidarizar con el género, no me cae para nada bien”, finalizó.