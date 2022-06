“¿Está sufriendo?”: Gerard Piqué estaría atravesando uno de sus peores momentos tras separarse de Shakira

El mundo entero ha tenido los ojos puestos en Shakira y Gerard Piqué luego de conocerse su separación y la presunta infidelidad del futbolista.

La ex pareja ha quedado expuesta a la presión mediática por lo que cada uno de sus pasos están siendo analizados por la prensa.

Sin embargo, ha sido el jugador el que ha recibido una lluvia de críticas tras pasársela de fiesta en fiesta y engañar a la madre de sus hijos.

Exigen respeto a Gerard Piqué

Joan Laporta, presidente de Barcelona, conversó sobre la difícil situación que atraviesa el defensor tras el rompimiento con la famosa artista.

“Piqué está sufriendo. Por mucho que nos imaginemos, tenemos en la imaginación jugadores con fama, dinero y todo lo que nos gusta, pero son personas y Piqué es una gran persona”, aseguró según las declaraciones replicadas por ‘The Sun’.

De igual manera, el hombre pidió respeto y acompañamiento para el español que tanto le ha dedicado al equipo.

“Es uno de los capitanes, ha dado mucho y nos tiene que dar mucho más. Y ha pasado por una circunstancia que no es nada agradable, con hijos a muy corta edad y Piqué se merece el aprecio y el cariño de la afición”, sostuvo.

Laporta destacó que lo más importante es que le den amor y apoyo a Piqué, para ayudarlo a superar la crisis.

Recordemos que el español y la colombiana le pusieron fin a su relación tras 12 años juntos y dos hijos en común: Sasha y Milan.

Mientras tanto la intérprete de ‘Pies descalzos’ ha enfocado su atención en su carrera artística al estrenar algunos temas musicales, que incluso han sido comparados con su situación sentimental, además, de mostrarse muy feliz durante el programa Dancing With my Self, donde recuerda que es la reina de los movimientos de cadera.