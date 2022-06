Hija de JLo da clases de moda con botas rockeras y shorts oversize tras declararse ‘no binario’

Emme Muñiz, la hija de Jennifer López, se declaró no binario, por lo que ahora usará el pronombre “elle”.

El género no binario es aquel que se halla fuera del binarismo de género, pues no se identifican ni como hombres ni mujeres.

JLo presentó a su hija en su más reciente concierto como “elle”. “Elle está muy muy ocupade, llene de reservaciones en su agenda y es tan buene, me cuesta mucho cuando elle sale, pero vale cada centavo porque es mi socie directe favorite de todos los tiempos, así que si me permiten…”, dijo JLo para darle la bienvenida a Emme al escenario.

Desde hace tiempo la joven ha recibido miles de críticas por sus atuendos andróginos, con pantalón oversize, camisetas, camisas, y chalecos con cabello corto.

Y justo en este concierto, Emme lució un atuendo muy rebelde y moderno a la vez, con el que le dio paso a la nueva etapa de su vida.

Emme, hija de Jennifer López, da clases de moda con botas rockeras

Para este concierto en el que Emme cantó junto a su madre, Jennifer López, el tema A thousand years, Born in the USA, y Let’s Get Loud, la joven sorprendió con su look.

Emme llevó una camisa y short oversize en tono fucsia, y complementó su look con unas medias en el mismo tono, y unas botas rockeras en tono negro.

Su cabello lo llevó natural y corto, y agregó una gorra oscura a su look, luciendo feliz y segura con su atuendo.

“Que bueno que se pueda expresar y vestir como quiera”, “bravo por JLo que apoya a su hija”, “aunque la critiquen ella es feliz, y JLo hace lo que una madre debe hacer, apoyarla”, y “me encanta su estilo y sus looks”, fueron algunas de las reacciones en redes.