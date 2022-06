¿Romance a la vista?: Repenning tuvo tierno gesto con Priscilla Vargas: “Después dicen que solo son amigos”

“El sábado Priscilla le festejó el cumpleaños a la mamá en un salón privado de un restorán bien conocido. Había poca gente (invitada) y adivinen quién llegó con un regalo: Repenning”, de esta manera, la periodista Cecilia Gutiérrez entregó un nuevo antecedente con respecto a la cercana relación entre José Luis Repenning y Priscilla Vargas, uno que evidenciaría que entre los dos rostros televisivos existe algo más que una amistad.

El tierno gesto del periodista con la conductora de Aquí Somos Todos (Canal 13) fue revelado en un live de Cecilia Gutiérrez, quien señaló que no creía que los periodistas no tuvieran una relación, pues la celebración era íntima, para el círculo más cercano de la familia.

“Después dicen que son amigos no más… si llegó al cumpleaños de la mamá de la Priscilla con regalo, celebración que además era privada, chiquitita. No era una fiesta masiva, sino más bien un cumpleaños muy acotado, al que llegó Repenning a ver a su suegra… no”, y recalcó “no sé por qué siguen negando que tienen algo”.

La información de Gutiérrez sobre Priscilla Vargas y José Luis Repenning remeció a los cibernautas que ya se imaginan una relación romántica entre ambos. Respecto al motivo por el cual los excolegas estarían ocultando el romance, Cecilia contó que tiene que ver con sus pasados: “Esto sí que es especulación, no es que me lo hayan dicho, pero yo creo que tiene que ver con que sus respectivas exparejas eran amigos, los cuatro eran cercanos”, aseguró.

“Entonces, debe ser súper complicado reconocer que ellos ahora están en una relación”, finalizó.