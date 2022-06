Una actriz colombiana está vendiendo sus tangas usadas en OnlyFans

Desde que la actriz colombiana Aura Cristina Geithner decidió incursionar en la plataforma de OnlyFans, ha dado mucho de qué hablar, pues como ella misma lo cuenta, fue “un escándalo” en su momento, debido a que no muchos colombianos de la farándula lo hacían.

También le puede interesar: “Donde te presuman con orgullo, ahí es”: el mensaje de empoderamiento de Lina Tejeiro

Al respecto, la mujer de 55 años, dijo que “yo no soy solamente una actriz de telenovelas, soy una mujer actual que vive, que sueña, que trabaja, que es feliz y que me encanta adaptarme a los nuevos cambios porque no me dan miedo”.

Recientemente, en una entrevista con Telemundo, Geithner, o también conocida como ‘La Potra Zaina’, contó que ha incursionado en un nuevo emprendimiento. Se trata de la venta de sus prendas íntimas en la plataforma que, según la actriz, aunque no muchas personas lo buscan, hay algunos que sí se interesan.

“Son tanguitas muy finas, muy bonitas. Las uso. Obviamente soy muy cuidadosa y muy higiénica. Yo no entrego tanguitas sucias, ni mucho menos, pero sí están impregnadas con mi olor personal”, dijo Geithner para el medio, a lo que agregó que “soy atrevida, sensual, juego mucho a disfrazarme, con lencería, con transparencias.

Lea también: Luisa Fernanda W y Pipe Bueno esperan un niño ¿Qué nombre le pondrán?

Lo cierto es que la actriz, reconocida por aparecer en producciones como ‘Eternamente Manuela’, ‘Secreto de amor’ y ‘Gata Salvaje’, no ha dicho públicamente el precio de sus prendas. Aun así, la suscripción mensual para acceder a su contenido en OnlyFans es de 19,99 dólares estadounidenses, es decir, alrededor de 80.000 pesos colombianos.

Varios usuarios en redes sociales han manifestado su apoyo a la colombiana.

“El cuerpo de ella, por Dios, es un mujerón. Ya quisieran las de 15 o 17 años verse así y tener esa personalidad tan arrolladora”, “Sé feliz. Es tu cuerpo, tu vida. ¡Vive, ríe, sueña y vende esas pantaletas!”, son algunos de los comentarios que se alcanzan a leer.