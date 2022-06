Christian Nodal y Cazzu: Fans aplauden que mantengan su amor en lo privado

La relación entre Nodal y Cazzu sorprendió a todos y es que tras ser captados juntos en varias ocasiones, los fans no dejan de pensar que hay algo más que amistad y que está bien que ninguno de declaraciones oficiales al respecto.

Al parecer, el intérprete de “Botella tras botella” está superando su ruptura con Belinda y le ha dado una nueva oportunidad al amor con la rapera argentina.

Ambos fueron captados juntos de la mano y hasta dándose un beso en Bolivia, en donde Nodal daría un concierto. A través de las redes sociales se filtraron las imágenes donde se les puede ver tomados de la mano, hasta que en un punto se dan un par de besos previo a la presentación. Cabe destacar que unos días antes del viaje a Bolivia, fueron captados paseando en plan romántico en Antigua, Guatemala.

Nodal y Cazzu

A mediados de mayo, el mexicano se presentó en la Feria de San Isidro Metepec y la argentina estuvo presente. Así mismo, circuló un video grabado por Nodal detrás del escenario mientras Cazzu daba un show.

La rapera tuvo una conversación con EXA, en la que aseguró que no estaba pensando en una relación: “Yo sólo fui a ver el show y surgió de repente cantar juntos y en verdad cantamos mi canción favorita (Si te falta alguien) y a mí me gusta mucho su música”, dijo.

En medio de los rumores, las reacciones de los fans han estado divididas pues mientras algunos los felicitan porque “hacen bonita pareja”, otros no han dejado de señalar a Nodal por “no saber estar solo”.

Así es el amor hermanitas… a veces se va … y otras veces llega #Nodal y #Cazzu ❤️❤️ pic.twitter.com/k0aQZLtJAt — JUANGABRIELA JACKSON 🦋 (@YoZhoy) June 21, 2022

Por su parte, algunos les aplauden por no dar declaraciones a nadie, pues consideran que merecen llevar su relación en privado.

“Es mejor así, sin presumir a su amor”. “Todos los que están buscando a ver qué encuentran tienen que respetar su privacidad”. “Ellos tienen todo el derecho a no decir nada de lo que hacen o no”. “¿Acaso no tienen derecho a tener vida propia?? Si andan o no, no tienen que estar confirmando nada públicamente”. “Bien por ellos que mantienen privado lo suyo, merecen respeto”. “Ojalá Nodal aprenda ahora a llevar las cosas fuera del los ojos de todos porque así se evitará las envidias”, se lee en redes sociales.

Este ha sido un año muy movido para Christian Nodal pues ha estado envuelto en varios escándalos.

Su ruptura con Belinda a principios del 2022 se convirtió en una de las más mediáticas pues mucho se dijo que se derivó de las deudas de la cantante. También quedó la incógnita sobre lo que pasaría con el costoso anillo de compromiso que el cantante le dio.

La intérprete de “Luz sin gravedad” se mudó a Madrid por cuestiones de trabajo. Meses más tarde, Nodal fue muy criticado por exponer una conversación privada de Whatssap, en la que se lee cómo ésta le pide dinero para arreglarse los dientes. Así mismo, expuso que la madre de la cantante lo había estado atacando indirectamente en redes.

A principios de junio, el cantante de regional mexicano tuvo una pelea con J Balvin, quien se burló de su nuevo look e hizo referencia a su ruptura con la intérprete de “Luz sin gravedad”. Nodal prometió responder a la provocación con una nueva canción, como lo ha hecho con otras situaciones anteriormente. Las cosas siguieron escalando con más insultos entre ambos. Por si fuera poco, ha tenido que enfrentarse a las burlas del Internet que sólo han señalado su transformación física.