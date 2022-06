La exigencia que Gerard Piqué le hizo firmar a su nueva pareja

A Gerard Piqué le ha salido bastante caro el haberle sido infiel a Shakira, una de las mujeres más famosas de la industria de la música y por si fuera poco, la madre de sus hijos.

Y es que los ojos de los paparazzis están puestos en la descarrilada vida que lleva el futbolista desde su separación con la colombiana, lo que le está costando su tranquilidad.

Según los medios españoles Piqué tiene un nuevo romance con una mujer rubia de apenas 22 años y ante el acoso mediático al que ha quedado expuesto decidió asegurarse de que la joven no cuente su historia de amor.

Gerard Piqué y las exigencias a su nueva pareja

El periodista Marco Chiazza reveló que el español le puso algunas condiciones sobre la mesa a la mujer para continuar con su polémico romance.

“Se conocieron en una fiesta en Barcelona, que era de la empresa de Piqué. Él quedó muy a gusto con ella, luego de conocerla mediante un compañero. Tras pedirle permiso para salir con ella, la contrató para trabajar y le hizo firmar un contrato para que no cuente absolutamente nada”, contó.

Según el comunicador el defensor del Barcelona FC no ha soportado que su intimidad quede al descubierto por lo que no ha sobrellevado de buena manera la situación.

“Piqué no soporta que violen su intimidad y esto es algo que no está manejando bien. Por esa razón no está apareciendo en ningún medio; ni en Twinch que es dónde suele mostrarse, ni en ningún otro canal”, agregó.

A pesar de que una influencer expuso a la mujer junto al español, poco se aprecia su rostro en la fotografía y el ex de la barranquillera está tratando mantener oculta la identidad de su nueva chica a toda costa, protegerla de la exposición mediática.

Mientras tanto Shakira y Gerard buscan sobrellevar su ruptura de la mejor manera para no salpicar el bienestar de sus hijos: Sasha y Milan.