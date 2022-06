Marlen Olivarí defiende con todo a “Morandé con Compañía”: “No me vengan con cuentos. Yo me siento feliz de haber pertenecido a ese programa”

La showoman y excandidata a alcaldesa de Viña del Mar, Marlen Olivarí, conversó de lo humano y lo divino con Karla Rubilar en el programa “Mujer de Palabra”, en el que además se refirió a los cambios en el humor y a “Morandé con Compañía”.

“Es súper fácil que todos los chilenos sean hipócritas de ahora en adelante y digan ‘oh, no, que atroz ese programa’, cuando todo el mundo se moría de la risa”, dijo enfática Olivarí.

“Las personas que han cambiado su forma de pensar es porque tienen miedo que le hagan una barricada, pero yo sigo siendo igual. A mí nunca nadie me ha acosado”, aclaró.

Marlen Olivari en "Pecados Digitales" (Mega)

“Yo me siento feliz de haber pertenecido a ese programa”

Al respecto agregó que “yo creo que no hubo chileno que no disfrutara con ese humor. Después sale todo el mundo a decir ‘oh, qué atroz lo que hacía el Kike’, pero todo el mundo se reía”.

La modelo precisó que “a mí no me vengan con cuentos. Yo me siento feliz de haber pertenecido ese programa”.