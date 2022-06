“Amo sacar la suciedad”: El desconocido emprendimiento de Sergio Rojas detrás de la pantalla

El panelista de “Me Late Prime”, Sergio Rojas, quien cada noche hacer reír con sus irreverentes historias y deslenguadas locuras en el canal TVMás, de día deja de lado todo su glamour farandulero y se pone el overol para dedicarse a su emprendimiento familiar: Limpiar y satinizar edificios.

Con escoba y pala en mano, Rojas recorre cada piso barriendo y sacándo brillo. Limpia baños, mete la mano al WC y saca los contenedores de basura con alegría y estilo, como si estuviera desfilando por la alfombra roja del Festival de Viña.

“Yo soy bueno para meter la mano hasta el fondo y sacar el sarro. He aprendido que amo la limpieza y sacar la suciedad, son cosas que me apasionan profundamente. Yo creo que es un poco lo que hago en la tele, que es como sacar el polvo debajo de la alfombra de algunos famosos, pero en esta ocasión con pala y escoba”, reflexiona medio en broma, medio enserio.

Sergio Rojas

La empresa lleva por nombre LORVAL y nació por iniciativa de su madre. Sin embargo, el negocio no prosperó en un comienzo, hasta que la vida les dio una segunda oportunidad.

“El proyecto nació porque mi mamá se había ganado un capital Semilla y comenzó esta empresa de aseo con mi hermana, pero no le fue muy bien. Perdió plata y todas las máquinas quedaron en mi casa. Entonces, un día una amiga me dice, ¿oye, Sergio, necesitamos una empresa que haga aseo en edificios, conoces alguna? Y yo le dije obvio, tengo una, así que ahí hablé con mi mamá y echamos a andar nuevamente la empresa.”

Y resultó tan bien que fueron recomendados a otros edificios y llegaron nuevos clientes gracias al boca a boca y la buena onda que le ponía Rojas al trabajo realizado.

“Mi mamá es la dueña de casi la totalidad de la empresa, pero el que trabaja soy yo. Es un emprendimiento familiar, entonces mi mamá está a cargo de un edificio, mis sobrinas también están a cargo de otros, pero yo soy el obrero que trabaja para la abeja reina, aunque obviamente también disfruto de la miel que genera este emprendimiento.

Pero lejos, lo que más le gusta a este periodista de espectáculos -enemigo de muchos famosos que se enojan cuando saca la basura debajo de la alfombra- es compartir con la gente y transmitir buena onda cuando hace el trabajo sucio y se encarga de limpiar hasta el último detalle.

Sergio Rojas

“Lo que me encanta del trabajo es compartir con la comunidad, porque cuando uno trabaja en un edificio, trabajas para miles de personas que son los habitantes, entonces cuando la gente anda triste o enojada, a mí me gusta saludarlos con alegría y ellos lo agradecen. Me piden que les haga gracias, que les cierre el ojo y así les cambio el ánimo. Porque siempre creo que existe la manera de cambiar algo que está teñido de oscuro y darle algunos brillitos que permiten ver la luz .

“Toda la vida he sido trabajador”

Y esa pasión por la limpieza y el trabajo fuera de la televisión, viene de su infancia cuando acompañaba a su padre arriba de un triciclo a vender puerta por puerta, a los caseritos que pagaban semanal y mensualmente.

“Toda la vida he sido super trabajador. Lo que pasa es que yo vengo de una familia de comerciantes ambulantes. De hecho, me conocían como el casero, el que iba a comprar o llevaba los encargos. Siempre supe lo que era hacer plata de la nada, pero no desde un escritorio, sino que desde el terreno mismo”, comenta respecto a sus raíces de emprendedor.

Ahora, su sueño como empresario de limpieza y sanitización es llegar a la casa de algún famoso, porque sabe que algo interesante podría encontrar.

“Me encantaría hacer el aseo a todos los famosos que se creen muy pipirisnais, porque estoy seguro que en algún rincón de sus casas encontraría algo que ellos no quisieran que encuentre. Imagínate a Pinilla, un aro de alguna chiquilla conocida o de repente, en el departamento de alguna modelo, una camiseta de fútbol. Me serviría para desentrañar esos secretos y polvos. Porque, hoy soy el rey del polvo en la televisión y también en los edificios. Sanitizo con mi boca en TV y con mis manos en los edificios”, concluye con su humor característico el periodista, panelista y emprendedor farandulero.

*Para contratar los servicios de Sergio Rojas y su pyme familiar LORVAL puede llamar al número +56977905111. Ofrecen aseo y sanitización en edificios, condominios, empresas y eventos. Todo con @donamonio, un multiuso a base de amonio cuaternario fabricado por su empresa.