Ángela Aguilar hace transmisión en TikTok y termina enojada porque sus fans le envían dinero

Ángela Aguilar es una de las cantantes más queridas por el público, y cuenta con una gran base de fans, es por eso que acostumbra a estar en constate comunicación con ellos, por medio de sus redes sociales.

Destacando TikTok, donde cuenta con más de nueve millones de seguidores.

Por lo que recientemente hizo una transmisión en vivo, por medio de la red social de origen chino.

Aunque la hija de Pepe Aguilar sólo quería platicar con sus fans e interactuar un poco con ellos, terminó algo enojada, pues no paraban de enviarle regalos.

Cabe resaltar que estos se pueden intercambiar por dinero, por lo que Ángela les pidió que dejaran de hacerlo y buscó ayuda de su hermana, pero no pudieron hacer nada.

“Esto no es para que me manden dinero… Quiero que tengamos un live divertido. Por favor no me manden dinero, no sé cómo parar esa función, ¿Qué es ese corazón? ¿Qué es eso? ¡Ya! ¡No! Aneliz, ¿Qué hago?”, expresó la cantante.

¿Cómo funcionan los regalos de TikTok?

La red social de origen chino tiene esta función que sirve para hacer donaciones a los creadores de contenido, por medio de regalos, los cuales ellos después puedes intercambiar por dinero.

Es importante mencionar que no todas las cuentas tienen habilitada esta función, solo las que tienen más de 10 mil seguidores.

Muchos usan este medio para conseguir un poco más de dinero, a través del contenido que hacen en TikTok.

Pasos para enviar regalos: