Datos curiosos sobre la popular serie de Netflix, ‘The Umbrella Academy’

The Umbrella Academy ha regresado para seguir entreteniendo a sus fans. La producción de Netflix es una de sus propuestas más divertidas y originales, adentrándose al género de superhéroes al contarnos la historia de siete hermanos con superpoderes que fueron adoptados al nacer por un excéntrico millonario.

En la serie podemos ver reconocidos rostros de Hollywood como Elliot Page, Kate Walsh, Aidan Gallagher, Mary J. Blige, Robert Sheehan, Tom Hopper, Emmy Raver- Lampman y David Castañeda.

Mientras aún disfrutas de esta nueva temporada, que trae consigo una nueva aventura frente a un nuevo equipo de superhéroes que rivalizará a los de Umbrella, te contamos 5 datos curiosidades sobre ‘The Umbrella Academy’.

El cómic fue creado por Gerard Way

Es un dato bastante conocido pero que puede pasar desapercibido por el público común, y es que el autor del cómic en el que se basa la serie es el vocalista de My Chemical Romance, Gerard Way. El cantante es egresado de la Facultad de Arte y fue editor de DC Comics, su mayor inspiración para crear The Umbrella Academy fue Doom Patrol y HellBoy.

Además,Way reveló también a Rolling Stone que los personajes tienen algunos fragmentos de los integrantes de la banda de My Chemical Romance. “Hay pequeños fragmentos de mí en todos los personajes, hay fragmentos de algunos de los muchachos y los diferentes roles que jugaríamos en la banda, a veces… Estábamos en una gran olla a presión de fama y notoriedad y los personajes experimentan eso en el cómic y en el programa”, dijo Gerard Way.

Originalmente la serie iba ser una película

En una entrevista a Rolling Stone, Gerard Way reveló que Universal tenía intenciones de convertir el cómic en película, sin embargo, eso nunca se concretó y fue tomada por la plataforma de Netflix.

La dinámica de los hermanos está inspirada en Wes Anderson

El showrunner de la serie, Steve Blackman, reveló que se inspiró en las películas de Wes Anderson para crear la dinámica “familiar disfuncional” que tienen los siete hermanos Hargreeves.

La suplente de violinista de Elliot Page

El personaje de Elliot Page, que en las otras temporadas se llamaba Vanya, es una prodigio con el violín y una de las grandes escenas ésta se pone a tocar mientras se da lo que fue un apocalipsis. Para poder interpretar a su personaje, Page reveló que aprendió a tocar el violín con un profesor que tuvo en el set. Sin embargo, la producción requirió de un doble para filmar las escenas más complejas, y la encargada fue una violinista profesional de 16 años llamada Imogen Sloss, quien ganó el primer lugar en la Asociación del Festival Musical de Ontario 2017.

Aidan Gallagher no podía filmar cuando usaban armas

El actor Camero Britton, quien interpreta a Hazel, reveló que Aidan (Five) no se le permitía trabajar en el set si había armas, debido a una ley de trabajo infantil, puesto que el actor solo tenía 15 años al empezar la serie. Es por esto que la mayoría de las escenas de combate de Five se rodaron con un doble de acción.