“El secreto del bienestar está en tu actitud frente a los problemas”, Flor María Palomeque

La sonrisa auténtica e inigualable de la bella Flor María Palomeque está plasmada en nuestros corazones, bueno especialmente en el del público millenial que la admira desde que empezó a armonizar los ambientes del famoso programa de televisión de los años 90, ‘A Todo Dar’. Ella cree que nació para llenar de mucho color todos los espacios.

Hoy la vemos felizmente casada con el también actor Roberto Chávez y convertida en madre de sus cuatro hijos: Roberto de 13 años, Isabella, de 11, Fiorella (5 años) y la pequeña Florcita, de 3 años. Su personaje La Mofle es considerado como otra de sus hijas, convertido en uno de sus proyectos más exitosos como actriz.

Charlar con ella es muy halagador, es sentirse en casa por la calidez que transmite su ser y así se define, como una mujer transparente y pacífica, alejada de la prensa rosa porque prefiere inspirar con sus proyectos a su comunidad de seguidoras. Se considera la fan número 1 de su hogar, de su esposo, de sus hijos, a quienes les gesta el legado de amor y armonía en cada momento.

“El mundo necesita amor y humor” es la frase que usas en tu Instagram. ¿Cómo has logrado transmitir ese humor a través de tus personajes como actriz en tu trayectoria profesional?

A lo largo de la vida, el ser humano vivirá momentos difíciles o impactantes pero siempre va a depender de cómo sea tu reacción frente a ese problema. Viéndolo desde el amor y la gratitud cualquier obstáculo es un aprendizaje.

Con mis personajes y a través del humor los problemas se pueden ver distintos y hasta podemos encontrar una solución ¡porque todo lo que sucede en tu vida tiene un para qué! La vida se debe vivir con responsabilidad y con un toque de humor.

¿Cómo nace La Mofle, cuál es el mensaje que quieres dar a través de ella y qué significado tiene para ti?

La Mofle nació en el sketch de “La pareja feliz”, un matrimonio que relata cómo es al inicio de una relación y luego de unos años cómo cambiamos en la misma. La Mofle es una mujer que está cansada de aparentar y es sumamente creativa para mantener viva la llama del amor. A través de la ella doy el mensaje de amor propio porque mi personaje tiene una seguridad en sí misma envidiable. Siempre está buscando la plenitud en la vida y da mensaje de cómo salir de la zona de confort

Para mí, es como una hija a la que cuido y siempre la alimento de positivismo. Gracias a ella sé cómo debo vivir para ser más feliz.

Desde el campo actoral, ¿has evidenciado la desi-gualdad de género?

Si, en la parte económica sabía que algunos actores ganaban más que las actrices. Por muchos años viví esta desigualdad pero con la bendición de Dios yo nunca me sentí menos que nadie. Así que sabía que era cuestión de tiempo para que me den mi lugar y lo logré.

¿Cómo te diste cuenta que lograbas sacar miles de sonrisas y carcajadas a la gente?

¡Uy eso fue emocionante! La primera vez que hice un personaje y sentí la risa de todos en el estudio fue con Rechita y recuerdo claramente cómo mi compañero Galo Recalde se me acercó y me dijo “¿eres consciente de lo que logras en la gente? Tienes un ángel”. Yo me sentí tan bien que me llené cada vez de más confianza para hacerle caso a mis ideas improvisadas.

Y cuando en el teatro, por primera vez hice el Moflólogo fue realmente gratificante escuchar al unísono risas, luego los aplausos del público que al final hasta las lágrimas se me salieron. Conservo estos recuerdos como tesoros en mi ser.

Sin embargo, lo que más me llena es leer tantos mensajes de cariño y apoyo de las personas en cada tramo de mi vida, leer que he contribuido a mejorar su estado de ánimo, inclusive de salud.

¿Eres divertida como esposa y madre, o cómo te catalogas?

No sé si soy divertida pero lo que si sé es que no soy amargada (sonríe). Me considero una mujer plenamente feliz, agradecida y consciente. Seguramente proyecto eso en mi vida diaria, a mi esposo, hijos y amigos.

¿Cuál es el legado que inculcas a tus hijos?

Les enseño a mis hijos que la vida es tan corta y hay que aprovecharla al máximo. Lo mejor es que siempre debemos vivir conscientes y agradecidos, que es algo que yo predico y practico.

¿Cómo te apoya tu esposo en tu día a día?

Trabajamos en equipo! Él me apoya en absolutamente todas las áreas, y es mi cable a tierra, es quien siempre me salva cuando me estoy ahogando en un problema. Definitivamente, somos un complemento.

¿Cómo lidias con la farándula al ser un personaje público?

Estoy alejada de la farándula. Soy reservada con mi vida privada y siempre fue así. Los que hacen prensa de farándula ahora ya lo respetan.

Tu mensaje de empoderamiento a las mujeres que te admiran

Las mujeres hacemos un rol muy importante en el planeta. ¡Por favor jamás sientas que no eres merecedora de la felicidad! Debemos estar en los lugares y con las personas que realmente nos valoren y nos respeten. Ya es hora que las mujeres salgamos adelante por nuestros sueños y nunca aplacemos cumplir nuestros sueños por los miedos. Para hacerlos realidad debes tomar una decisión y estar comprometida con eso que tanto anhelas.

Flor ha sido muy enfática en la superación personal y profesional, impulsa a miles de mujeres a que puedan generar sus propios ingresos a través de una marca importante de cuidado personal. Prioriza su vida en familia y el tiempo de calidad que le da sin descuidar sus pasiones. El apoyo que recibe es alentador para ella y le motiva a romper esquemas.

