Estos son los influencers que han sido señalados por querer cosas gratis

La evolución de las redes sociales ha generado un nuevo trabajo para los creadores de contenido, también conocidos como influencers, quienes muchas veces reciben cosas gratis, por medio del esquema de colaboraciones.

Aunque esta forma de trabajar muchas veces ha llegado a resultar contraproducente, ya que algunos no lo ven como un verdadero beneficio para ambas partes.

Y dicho esquema sólo funciona cuando se contrata a un verdadero influenciador, con cientos de seguidores en las redes sociales.

Por lo que desde hace tiempo algunos creadores de contenido se han aprovechado para obtener cosas gratis.

Así que te mostramos quiénes han sido señalados por los fans y por diferentes marcas de productos.

Manuela Gutiérrez

La influencer colombiana fue expuesta por el chef mexicano Edgar Núñez, luego de que ella le pidiera comer gratis en su restaurante a cambio de publicidad en redes sociales.

“Y en mi gustada sección; ‘gorrones internacionales’ les dejo a Manuela #BuenasTardesATodos (con una cuarta parte de mis seguidores)”, indicó la publicación del chef, que acompañó de una captura de pantalla del mensaje que recibió de ella.

Y en mi gustada sección; “gorrones internacionales” les dejo a Manuela 😂 #BuenasTardesATodos ( con una cuarta parte de mis seguidores ) pic.twitter.com/vbMjzLLZSl — édgar núñez i magaña  (@EdgarNunezM) June 18, 2022

Luego de que expuso a la joven, Núñez generó diversas reacciones encontradas, desde las personas que lo apoyaron, hasta los que señalaron el bullying cibernético que ejerció, tras exponerla así en redes sociales.

Cynthia de la Vega y Kike Mayagoitia

En diversas ocasiones, varios usuarios en redes sociales han expuesto a la ex reina de belleza mexicana de buscar a las marcas para hacer intercambios, pues al final ella no cumple su palabra y los números que tiene en redes sociales no ayudan a dar una verdadera promoción a los emprendedores.

Por otro lado, su esposo, el conductor Kike Mayagoitia, también ha recibido este tipo de comentarios.

De acuerdo con información publicada por la cuenta de Instagram de “Gossip Queen”, la modelo envía mensajes a las cuentas de redes sociales de las empresas y piden hacer el intercambio, pero, además, cobran una tarifa por la promoción.

Así, obtienen el servicio gratis y también dinero extra.

La familia De Nigris

Poncho de Nigris y su esposa, Marcela Mistral, han sido señalados en diversas ocasiones por conseguir todo por medio de patrocinios.

Incluyendo comidas en restaurantes y hasta fiestas de cumpleaños para sus hijos.