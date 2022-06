Lis Vega revela la razón por la que cerró su OnlyFans

A pesar del gran éxito que Lis Vega estaba teniendo en OnlyFans, la cubana decidió cerrar su perfil en esta plataforma y te contamos por qué prefirió retirarse de ella.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, la actriz y cantante compartió más detalles de su paso por esta red social.

Lis hizo énfasis en que creó un personaje dentro de OnlyFans, con el propósito de sentirse más cómoda.

“Le puse Penélope porque cuando estoy en la intimidad ni siquiera hago la mitad de las cosas que puedo hacer frente a una cámara. Es un personaje, sacas todo lo sensual y lo erótico”, dijo la artista.

Vega contó que Noelia fue quien la apoyo cuando decidió unirse a la plataforma.

“Me fue muy bien, 11 mil dólares gané el primer mes, no se me olvida nunca, creo que con cuatro fotos al mes. Pero al otro mes ya eran 10, al otro mes eran seis y empezó a bajar, y me pedían más, y eso ya era pornografía. De 300 que entraron ya después tenía 50″, agregó.

¿Por qué cerró su cuenta de OnlyFans?

Lis contó que, a pesar de que le estaba yendo muy bien económicamente, al final lo comenzó a sentir como una carga.

La artista contó que su contenido no era pornográfico, pues ella siempre tuvo claro que debía seguir cierta línea, ya que en un futuro quería retomar su carrera como actriz.

Además, reveló que llegó a causarle conflicto que sus suscriptores querían contenido exclusivo, pues ella no podía con todo.

“Porque era estar hasta las dos de la mañana… Te mandaban propina de 10 dólares y por eso querían que les mandara un poquito más”, contó Lis.

Lo que ayudó para que tomara la decisión definitiva fue que se dio cuenta que en Twitter comenzaron a circular algunas imágenes de su cuenta de Onlyfans, por lo que se dio cuenta que no era tan seguro como ella pensaba.

Lis Vega se mostraba feliz en OnlyFans

Cabe resaltar que, hace unos meses, Vega se mostraba feliz de ser parte de la plataforma y presumía que gracias a esto obtenía buenas ganancias, por lo que no dependía de nadie.