Pamela Díaz trata de “cuáticos” a CHV por molestarse con ella por spoilear grabaciones de “La divina comida”

Pamela Díaz protagonizó este jueves un particular minuto de furia con Chilevisión luego de mantener una discusión con los productores de “La divina comida” por spoilear una futura aparición suya en el estelar del canal privado.

Fue en un Live de su cuenta de Instagram donde la mediática se dejó ver junto a la española Eva Gómez y las actrices Carmen Gloria Bresky y Yamila Reyna, en la cuarta noche de grabaciones del programa de CHV, donde dejó en evidencia los pormenores del futuro episodio que emitirá la señal.

El inicio del conflicto llegó en el momento en que el equipo del espacio se percató del improvisado Live hecho por La Fiera y en el que tanto ella como Bresky, Reyna y Gómez señalaban que habían disfrutado de cuatro increíbles noches de cenas en las casas de cada una de ellas.

Me van a bloquear people, porque estoy conversando con ustedes. Son más cuáticos (CHV). — Pamela Díaz

La polémica de Pamela Díaz con CHV

Esto habría sido lo que provocó la molestia en el equipo de producción del canal, que le pidió a la manager de Díaz, Verónica Silva, evitar los spoilers al programa.

“Algo quieren hablar conmigo, algo dijiste que les cayó mal”, fueron las palabras de la manager, que reprodujo pagina.7.cl, y que desataron la evidente molestia de la influencer.

“¿Por qué se va a enojar Chilevisión si yo no soy parte de ellos? Yo puedo irme a carretear”, respondió Pamela, cuyos dichos llevaron a que sus ocasionales compañeras de grabación le pidieran que dejara de grabar para evitarse mayores problemas.

“Estoy asustada, no estoy acostumbrada a tanta polémica”, señaló, entre risas, Bresky, mientras que la actriz argentina, Yamila Reyna, fue más directa para pedirle a Díaz que apagara “la hueá, entonces”.

Pamela Díaz y Yamila Reyna. Fuente: Instagram.

“¿Y por qué? Es mi celular, son mis redes y es mi people. No estoy diciendo qué estoy grabando. ¿Estoy grabando la comida? No. Estoy aquí con mis amigas, en un break, haciendo lo que quiero. ¿Si o no people? Uno tiene que hacer lo que uno quiera”, insistió la mediática, quien le indicó a los seguidores que estaban conectados en ese momento a su Live que “no dejé ninguna cagá(sic)”.

“Solo que estamos grabando un programa, y ahora estamos en un break, y nos vinieron a retar. Pero yo estoy acostumbrada, mis amigas no (...) si quieren pueden dejarme sola en mi live (...) me van a bloquear people, porque estoy conversando con ustedes. Son más cuáticos”, prosiguió Díaz, quien para finalizar aclaró que le encantaba protagonizar este tipo de polémicas en sus directos de Instagram.

“Es algo que me fascina. No es que no quiera hacerle caso a los jefes, es que estoy pasándolo bien y quiero hacer un Live con ustedes. Ahora vamos a terminar de grabar (...) y a ustedes -Bresky y Reyna- les quiero decir que les acaban de bajar el sueldo, no les van a pagar por mi culpa amigas”, agregó, en medio de las risas de todas las invitadas al programa de CHV.