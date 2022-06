Perla Ilich encendió las redes tras responder a críticas sobre su cuerpo: “Ocupen su tiempo en hacer algo productivo, ignorantes”

Durante esta jornada, Perla Ilich llamó la atención de sus seguidores de redes sociales luego de responder con todo a los malos comentarios con respecto a su cuerpo, ya que ha recibido varios mensajes criticando su actual figura.

Mediante una publicación en cuenta de Instagram, la exchica reality compartió una larga reflexión sobre el tema.

“Bueno, quiero decirles a esa gente malintencionada que se da el tiempo de mandarme mensajes para decirme que estoy guatoncita, gordita, subida de peso, que me comí los postres. Bueno, sí, es verdad pero soy feliz”, comenzó a decir Perla a través del formato historias de la plataforma.

“Yo amo mi cuerpo, amo mis rollos, amo comer, amo cocinar. También sufro de una enfermedad que es el hipotiroidismo que también me ayuda a subir de peso pero aun así me siento super feliz. No me van a hacer daño”, enfatizó.

Asimismo, les dejó un mensaje a estos cibernautas: “Y a las personitas que me quieren hacer daño con ese comentario, les digo mejor búsquense un bosque y piérdanse, ocupen la cabeza vacía que tienen en trabajar y hacer algo productivo porque yo soy super feliz con mi cuerpo y sus comentarios no me hacen daño”.

“Me amo cada día más”

Sin embargo, sus palabras no quedaron ahí, ya que también realizó una publicación en la plataforma en donde se puede leer: “A esos ignorantes que se toman el tiempo de mandarme mensajes para decirme que estoy guatona, gordita, pasada de peso y que me comí los postres, bueno les digo que estoy maravillosamente feliz con el cuerpo que tengo, que no me hacen daño”, afirmó la exparticipante de “El Discípulo del Chef”.

“Ya pasé por ese proceso hace muchos años cuando era más joven y tuve mi primera hija y subí de peso y sus comentarios me hicieron mucho daño en ese tiempo. Ahora no, ahora soy una mujer que se admira a sí misma”, expresó confesando que desde siempre ha recibido este tipo de críticas.

“Ocupen su tiempo en hacer algo productivo, ignorantes. Yo soy una mujer, mamá, feliz con mi cuerpo, con mis rollos. Mi cuerpo no hace un cambio en mí, al contrario. Me amo cada día más. Envidiosas, ocupen sus neuronas en algo que les de productividad a su vida y que las haga mejores personas porque yo me amo. Con mis rollitos soy feliz”, sentenció Perla.